Porsche GT3 Cup: Francisco Horta crava pole position em Interlagos

A Porsche GT3 Cup conheceu seu primeiro pole após cinco meses sem corrida: Francisco Horta.

No Q1 Nelson Marcondes, Horta e Nelson Monteiro foram os mais rápidos desde o início dos 15 minutos de sessão

Com cinco minutos de treino, Urubatan Jr. rodou na entrada do “S”do Senna mas conseguiu voltar pra pista e se classificar para o Q2.

Marco Billi, Ayman Darwich, Giorgios Frangulis e Cesar Urhani travaram uma disputa acirrada pelas últimas duas vagas no top 10. Giorgios Frangulis e Marco Billi levaram a melhor.

Francisco Horta, Nelson Marcondes e Lucas Salles foram os mais rápidos da primeira parte do treino classificatório.

Horta foi o primeiro a abrir volta no Q2 seguido por Marcondes e Nelson Monteiro que lideraram os primeiros 5 minutos da segunda sessão.

A segunda metade do Q2 foi marcada pela disputa para entrar no top-3 com Nelson Monteiro, Lucas Salles, Cristian Mohr e Urubatan Junior se alternando na terceira posição. Urubatan levou a melhor.

Nos minutos finais Nelson Marcondes começou a baixar os tempos em busca da pole até que Francisco Horta fez o tempo de 1min39s052 em sua última volta rápida e conquistou o primeiro lugar no grid, com meio segundo de vantagem para Marcondes.

Francisco Horta falou sobre sua preparação durante a pandemia e sua performance em Interlagos: “Foi uma preparação de meses, muita ansiedade. Comecei a correr no simulador, por causa da pandemia, uma angústia. Também fiz muito treino físico. Na quinta-feira começamos devagar, mas deu pra ver que não enferrujamos após tanto tempo sem corrida”

Nelson Marcondes, segundo colocado no grid de largada geral, conquistou a pole position na categoria Sport.

A primeira prova da Porsche GT3 Cup acontece neste sábado, às 11h20, horário de Brasília com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira os 10 melhores do treino classificatório da Porsche GT3 Cup

1 - Francisco Horta 1min39s052

2 - Nelson Marcondes 1min39s582 +0.530

3 - Urubatan Junior 1min39s622 +0.570

4 - Lucas Salles 1min39s716 +0.664

5 - Cristian Mohr 1min39s835 +0.783

6 - Nelson Monteiro 1min40s011 +0.959

7 - Marco Billi 1min40s027 +0.975

8 - Tom Valle 1min40s207 +1.155

9 - Zeca Feffer 1min40.810 +1.758

10 - Georgios Frangulis 1min40.825 +1.773

PORSCHE CUP 2020 - Treino Classificatório - Etapa 02 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?