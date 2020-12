Porsche Cup: Cacá Bueno e Marcelo Franco conquistam pódio em Interlagos na classe Sport

A dupla formada por Cacá Bueno e Marcelo Franco na Porsche Endurance encerrou a temporada nos 500 km de Interlagos neste domingo (06) com mais um pódio na classe Sport em 2020. Após largar na quarta colocação na categoria, Cacá e Franco terminaram a prova na sexta colocação geral e em segundo na Sport.

“Fizemos uma boa prova, sobretudo no lado de estratégia, que deu super certo, e também sem incidentes na pista e nos boxes, algo fundamental em provas longas. O resultado foi bom mesmo não tendo sido a nossa melhor etapa em termos de performance na pista. Não conseguimos conquistar o título na classe Sport, mas saímos com dois pódios em três corridas disputadas, então acredito que o saldo é positivo. Agradeço muito a todos os patrocinadores que nos ajudaram ao longo do ano”, disse Cacá.

Em 2019, Cacá foi vice-campeão da Porsche Endurance na categoria 4.0 GT3 e agora garantiu a quarta posição na classificação da classe Sport no Porsche Endurance com 160 pontos conquistados. Na etapa de abertura do campeonato, a dupla do carro #0 conquistou um pódio duplo, na Geral e na Sport, no Velocitta. Com maratona de corridas ao longo do ano, Cacá disputou sua 28ª prova da temporada e valorizou o bom resultado em Interlagos.

“Fico muito feliz de poder correr tanto em um ano tão difícil para todos por conta da pandemia. Fechamos o campeonato em uma boa colocação e acredito que evoluímos bastante desde a primeira etapa no Velocitta. Entramos em Interlagos em sétimo e terminamos o campeonato agora em quarto na Sport, então temos que valorizar essa evolução. Claro, sempre temos muito o que melhorar, mas foi um bom final de semana aqui em Interlagos”, diz Cacá, que é pentacampeão da Stock Car.

O próximo e último desafio de Cacá no ano será no domingo (13), quando a Stock Car realizará sua etapa de encerramento em São Paulo, novamente em Interlagos.

