Porsche: Abandono em Interlagos impede novo título de Neugebauer

A temporada da Porsche Cup Endurance Series foi encerrada neste domingo (06) com os 500 km de Interlagos, em que Werner Neugebauer esteve próximo de confirmar mais dois títulos na carreira. Mas, um furo de pneu causou problemas no freio ABS do carro e com isso o piloto gaúcho, que dividiu o carro da Shell com Ricardo Zonta e Christian Hahn, teve que abandonar a prova final da temporada.

“O pneu furado no stint anterior acabou estourando o cabo do ABS. Quando nós paramos para trocar o pneu, trocamos o cabo no meu pitstop, mas ele deve ter ficado batendo na roda, encostando na roda ou alguma coisa. Na freada para a Descida do Lago, eu perdi o freio ABS de repente, as rodas bloquearam e eu saí da pista e fui direto para a brita”, explicou Werner.

No Porsche Endurance 2020, Werner e Zonta venceram a etapa de abertura no Velocitta com direito à pole position, vitória e uma estratégia perfeita. Campeão overall da Porsche Cup em 2019 e da Sprint em 2018, Neugebauer conta com 11 vitórias na história da categoria, além de cinco poles e 23 pódios. Após três etapas do Endurance Cup em 2020, Werner valorizou o trabalho da equipe ao longo do ano.

“A estratégia estava funcionando muito bem, os pitstops funcionando muito bem, estávamos conseguindo economizar tempo nos pitstops em relação aos outros. É uma pena, quando é para ser, é para ser, quando não é, não é. Não tem jeito. Esse abandono infelizmente acabou com um sonho possível de mais dois títulos na Porsche, mas agradeço a todos que nos ajudaram na equipe ao longo do ano. Vamos com tudo para a próxima temporada”, completa Werner, que também venceu corridas no campeonato de Sprint da Porsche Cup em 2020.

Veja como foi a corrida