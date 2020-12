Promotor da Porsche Cup, Dener Pires faz balanço da temporada 2020 e projeta 2021

A Porsche Cup finalizou as atividades de 2020 no último fim de semana com a prova de 500 Km, no autódromo de Interlagos.

Ao todo, os carros de competição mais produzidos do planeta que largaram na última etapa completaram 3.215 voltas e percorram 13.824 quilômetros com apenas duas falhas mecânicas ao longo de toda a campanha. Mostrando o trabalho de excelência na montagem, ajuste e manutenção dos bólidos.

Dener Pires, promotor da categoria, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a competitividade das corridas da Porsche Cup Endurance em 2020. Em Interlagos o vencedor, Nelsinho Piquet chegou apenas três segundos a frente de Lucas Di Grassi, após quatro horas de prova.

“As provas de Endurance estão cada vez mais competitivas, as disputas acirradas e queremos isso, disputas até a última volta e não é uma corrida de Endurance relaxada. É velocidade máxima o tempo inteiro, nas pistas, nos boxes e isso é uma marca registrada da Porsche Cup e cada vez mais a gente vai se empenhar para ter esse tipo de disputa.”

O promotor da categoria também falou sobre os planos para 2021, que inclui fazer mais de uma etapa do exterior.

“Nossa ideia é melhorar ainda mais em relação a este ano. Embora a gente escute os elogios do Massa e outros pilotos renomados, temos coisas pra evoluir. Eu acho interessante fazer corridas no exterior, mais de uma corrida. Algarve, por exemplo, seria uma etapa interessante. Também queremos evoluir em termos de mídia e tecnologicamente também.”

Dener também fez uma análise sobre os campeões da Carrera Cup e Carrera Sport, Alceu Feldmann e Piquet.

“O Alceu já começou bem a temporada e acho que se ele não tivesse se envolvido em acidentes durante o ano teria chegado ainda melhor na Sprint. Deu pra ver que o Alceu Feldmann é muito rápido e vai disputar os títulos da Porsche no ano que vem.”

“Nelsinho é um baita talento, não há dúvida. Desde a primeira vez que ele veio pilotar eu fiquei muito impressionado com a qualidade de pilotagem dele e infelizmente ele vinha batendo na trave. Sempre muito rápido e acontecia algo com ele. Agora essa parceira com o Fran foi ótima e ele conseguiu conquistar a vitória e o título, mais do que merecido.”

A chegada de Felipe Massa na categoria na temporada 2020 também foi outro ponto importante abordado pelo promotor da categoria.

“Primeiro que pra Porsche Cup foi um grande orgulho ter o Felipe Massa participando do nosso campeonato, ainda mais com o currículo que ele tem. Eu sou fã não só como piloto, mas como pessoa e ter o Felipe aqui foi muito legal. Eu estou muito impressionado porque a gente acompanha alguns pilotos que fizeram a carreira em monopostos e quando chegam aqui demoram um pouco para entender a pilotagem do carro. Mas no caso dele já foi rápido logo de cara. Foi muito importante a presença do Felipe Massa aqui.”

Finalizando o bate papo, Dener Pires também comentou sobre a grande surpresa do final de semana em Interlagos, Jeff Giassi. O piloto bicampeão do Porsche e-Sports Carrera Cup Brasil fez sua estrei no automobilismo real cravando a pole e subindo ao pódio da prova.

“Jeff Giassi foi uma grande surpresa, ele representa todo nosso esforço no e-Sports e mostra o quanto este projeto foi importante revelando um talento. Eu olho pro Jeff que nunca havia corrido de carro e impressionou a todos nós, ele realmente é um talento. Além disso ele quebrou um tabu onde muitos não acreditavam que um piloto virtual pudesse vir para a pista se ser competitivo. Foi algo incrível.”

Em 2020 a Porsche Cup Brasil realizou nove eventos, seis etapas da Sprint, com provas curtas e três etapas da Endurance, com provas de longa duração.

