Após disputar na Porsche Cup Endurance Series a etapa em Termas de Río Hondo, na Argentina, o piloto Carlos Vidigal Renaux segue o calendário da competição na expectativa por bons resultados em Goiânia neste domingo, 16.

Confiante com a etapa, Renaux relembra o pole position na cidade, em 2018, quando largou em primeiro lugar: “Este é um circuito seguro, com curvas bastante técnicas e que exigem treinos e análises para o melhor desempenho”, comentou.

Durante a semana, Renaux encontrou com seu parceiro, Luiz Razia, para avançar as estratégias em busca do melhor desempenho na pista. Dentro do planejamento que a equipe já pode aplicar, a semana de treinos e simulações foram os principais partidos neste período que antecede a prova.

Nas simulações de pista, a dupla busca explorar vantagens e desafios do circuito: “O simulador é essencial para resgatar as características da pista. É uma experiência que possibilita refinar detalhes que definem o resultado, com base nos dados de análises de curvas e intensidade da frenagem”, garante.

Mesmo sendo veterano no Autódromo de Goiânia, Renaux já está na cidade para estudar as condições do asfalto e tempo de volta, e poder aplicar o planejamento prévio da equipe para garantir a melhor volta no domingo, 16.

“Estamos entusiasmados, analisamos nossos erros e acertos dentro da última etapa. Com isso, podemos refinar a performance em Goiânia”, finaliza.

A corrida de 300 km acontece neste domingo, dia 16, às 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

