Neste fim de semana, Goiânia recebe a segunda etapa do campeonato de endurance da temporada de 2022 da Porsche Cup. Dá para dizer que, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, acontecerá também a etapa de Watkins Glen da seletiva da Porsche TAG Heuer Esports Supercup para 2023.

Isso porque Jeff Giassi estará com Nicolas Costa na pista ‘real’. Assim que ele sair de cena após sua patrte do treino classificatório deste sábado para a corrida de 300 km que será realizada no domingo, ele literalmente vai tirar o capacete e a balaclava para competir no simulador que estará instalado na pista.

"Atualmente no campeonato virtual eu estou em sétimo, sendo que o top 15 avança para o mundial do ano que vem. Terei esse desafio de não só juntar o real e o virtual, mas também a questão de ser um compromisso bem em cima da hora. Eu vou descer do carro, ir correndo para o simulador, sento e continuo direto, sem pausa, então vai ser uma jornada bastante desafiadora."

Giassi também comentou como terá que otimizar o tempo na correria deste sábado: "Para você ter uma ideia, eu terei que dar o feedback de como estará o carro na volta após o término da minha parte do quali, enquanto estiver voltando aos boxes. Direi ao Nicolas e ao nosso engenheiro se nosso carro estará dianteiro, traseiro etc, porque terei que vir diretamente para o simulador."

"Algumas coisas que a gente só vai aprender fazendo", completou Giassi após ser questionado sobre como 'virar a chave' de sua participação real para o virtual.

Assim que sair da pista, Giassi terá apenas uma volta para a classificação em Watkins Glen e seguirá direto para duas corridas na sequência, a primeira de 15 minutos e a segunda de meia-hora, para assim, depois descobrir em que posição irá largar no domingo.

A etapa de 300 km em Goiânia da Porsche Endurance Series terá transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Veja Giassi em ação no automobilismo 'real' na etapa da Argentina da Porsche Cup

