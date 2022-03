Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup começa a temporada de 2022 neste fim de semana em Goiânia. Uma das grandes novidades fica por conta do novo modelo que será utilizado na Carrera Cup, o 992, que estrearam na pré-temporada no mês passado em Interlagos.

Outra novidade é a mudança do nome da antiga GT3 Cup, que a partir de agora se chamará Sprint Challenge, que utilizará os carros que eram da Carrera Cup até o final do ano passado.

Mas algo que não mudou foi a cobertura da categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta. No Motorsport.com e na Motorsport.tv, você poderá assistir as corridas ao vivo em português e em inglês.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 15h25 Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 16h20 Treino Classificatório - Carrera Cup Sábado 9h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Treino Classificatório - Sprint Challenge Sábado 10h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 13h50 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 14h15 Motorsport.com e Motorsport.tv

