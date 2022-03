Carregar reprodutor de áudio

Mais de três meses após a etapa derradeira de 2021, a temporada 2022 da Porsche Carrera Cup começa neste fim de semana, dias 2 e 3 de abril, no moderno Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

O brasiliense Enzo Elias, 20 anos, atual campeão Overall e Endurance da categoria, se submeteu a um intenso treinamento físico e mental ao longo de todo o verão e está pronto para enfrentar mais um desafio no certame dos carros de competição mais produzidos do mundo.

O objetivo de Enzo já está traçado: lutar pelo título da principal divisão do campeonato desde a primeira etapa do ano.

Vale lembrar que a temporada 2022 marca a estreia no Brasil do novo Porsche 911 GT3 Cup geração ‘992’, bólido que é utilizado na Porsche Supercup na Europa. Assim, a categoria que já é bastante competitiva tende a ser ainda mais desafiadora para os competidores nesse quesito, visto que todos os pilotos iniciarão o ano no mesmo nível em termos de conhecimento do carro e terão de aprender cada vez mais sobre essa nova máquina.

Quem ganha com tudo isso são os fãs do automobilismo que certamente verão provas bastante disputadas em 2022.

“Estou bastante animado para esta primeira etapa do ano em Goiânia. Me preparei durante as férias para disputar esta temporada em minha melhor forma”, disse Enzo, que disputa a Porsche Carrera Cup com o carro de número #73 e é patrocinado pelas marcas Banco BRB, Farben Tintas, Arquitech Revestimentos e Deutsch Sport Cars.

“Acredito que comecei 2022 com o ‘pé direito’ vencendo na Stock Car. Fui muito bem na pré-temporada da Porsche Cup e consegui identificar alguns detalhes interessantes do novo carro, o que me deixa muito confiante para este fim de semana nessa pista que eu gosto muito. A disputa vai ser apertada ao longo do ano, então quero já começar lutando pela vitória”.

“Goiânia é uma pista extremamente rápida e técnica, não é um traçado com muitas curvas, como Interlagos e o Velocitta, mas todas elas muito técnicas, onde precisamos frear virando, além de curvas de baixa, média e alta velocidade".

"O calor é extremo e sempre é um fator importante durante as etapas por lá. Apesar das dificuldades da pista, Goiânia é uma pista que me traz boas memórias, é praticamente minha corrida de casa. Sempre bom voltar para um lugar que me sinto bem, então vou fazer de tudo para estrear com o pé direito e conquistar mais um bom resultado na pista".

As provas podem ser vistas ao vivo pelo Motorsport.com com transmissão em português e em inglês e na Band em TV aberta e no SporTV em TV fechada.

Programação do fim de semana:

Sábado, 2 de abril

9h30: Classificação

13h15: Corrida 1

Domingo, 3 de abril

13h10: Corrida 2

