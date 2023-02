Carregar reprodutor de áudio

Não é só no Bahrein que tem carro na pista neste fim de semana! Em Interlagos, a Porsche Cup Brasil dá o pontapé inicial da temporada 2023 com a primeira etapa do campeonato sprint, de corridas de curta duração, de 2023.

As atividades na capital paulista começam ainda na quinta-feira, com a pré-temporada. Ao longo de três sessões os pilotos terão os primeiros contatos com o carro, importante especialmente para os que trocam a Sprint Challenge pela Carrera Cup em 2023.

A partir da sexta-feira teremos as atividades oficiais válidas pela primeira de nove etapas da temporada 2023. Serão duas corridas para a Carrera Cup (modelo 992) e duas para a Sprint Challenge (modelo 991.2), uma de cada no sábado e a outra no domingo. Além disso, a Porsche Cup terá uma nova classe em 2023: a Sprint Trophy. Utilizando o modelo 991.1, os pilotos da classe terão uma corrida por fim de semana.

A Porsche disponibilizou ingressos para acompanhar in loco as corridas do domingo. Você pode adquirir por este link.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, inclusive com a transmissão ao vivo dos principais eventos do fim de semana, então fique de olho!

Confira os horários da etapa Sprint da Porsche Cup em Interlagos:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 13h15 Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 14h10 Treino Livre 1 - Sprint Trophy Sexta-feira 15h10 Classificação - Carrera Cup Sexta-feira 16h30 Classificação - Sprint Challenge Sábado 09h Treino Livre 2 - Sprint Trophy Sábado 10h Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h10 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h30 Classificação - Sprint Trophy Sábado 15h15 Corrida - Sprint Trophy Domingo 10h10 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 14h25 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 15h10

