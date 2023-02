Porsche Cup abre temporada 2023 no Autódromo de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Porsche Cup terá início neste fim de semana com a primeira das seis etapas de sprint da temporada. Os carros de competição mais produzidos no planeta estarão em Interlagos, que recebe também a pré-temporada da categoria na quinta-feira.

O certame deste ano conserva praticamente todas as regras consagradas nas últimas temporadas. São nove etapas ao todo, sendo seis válidas pelo campeonato de sprint e três no de endurance. As reuniões de sprint têm rodadas duplas, normalmente com uma corrida de cada categoria no sábado e outra no domingo.

Nas quatro primeiras etapas de sprint do ano, acontece um quali, válido para a primeira prova do fim de semana. O grid de largada da corrida 2 é determinado por sorteio pelo vencedor da primeira bateria, podendo variar de 6 a 8 posições.

Nas duas últimas etapas do ano não há inversão de grid por sorteio. São realizadas duas sessões classificatórias e as duas corridas pagam pontuação cheia.

A principal diferença para 2023 está na pontuação, valorizando mais a vitória. Tanto nas categorias gerais quanto nos subcampeonatos, a diferença de pontos entre o vencedor e o segundo colocado passa a ser de três pontos –até o ano passado eram dois.

Tanto na Carrera Cup quanto na Sprint Challenge permanece a regra dos descartes dos dois piores resultados de cada competidor após a 12ª prova do campeonato de sprint. Vale lembrar que não são passíveis de descartes corridas em que o piloto tenha sido desclassificado por bandeira preta.

Também seguem em vigor os subcampeonatos, que tradicionalmente proporcionam disputas acirradas em todos os pelotões do grid. Além das categorias principais, Carrera Cup e Sprint Challenge, existem as classes Sport e Rookie.

Este será o segundo ano em que a Carrera Cup compete com os carros Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 e a Sprint Challenge com os carros da geração 991.2.

Novamente a Porsche Cup C6 Bank Mastercard passará pelos principais autódromos do Brasil. Além de Interlagos, a categoria corre no Velocitta e Goiânia. Há no calendário também duas etapas internacionais, em praça a ser anunciada pela organização ao longo do ano.

A pontuação do campeonato de sprint se comunica com os pontos válidos (após descartes) de cada competidor que participe também do certame de endurance na Carrera Cup, para apuração do campeão overall de 2023.

Outro fator de equilíbrio é a manutenção do lastro de performance a partir da segunda etapa, com peso adicionado aos carros mais bem classificados na tabela de pontuação.

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

13:15 – 14:00 – Treino livre 1 – Carrera Cup

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

16:30 – 16:42 – Quali 1 – Rookie – Carrera Cup

16:45 – 16:57 – Quali 1 – Carrera e Sport – Carrera Cup

17:02 – 17:12 – Quali Top10 – Carrera Cup

Sábado, 4 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top10 – Sprint Challenge

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

