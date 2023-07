Após uma pausa de pouco mais de um mês, a Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, com mais uma passagem pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo para a quinta etapa da temporada 2023, sendo a quarta válida pelo campeonato sprint, de provas de curta duração.

Assim como nas datas anteriores em São Paulo, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge terão duas provas, uma no sábado e no domingo, enquanto a Sprint Trophy retoma as atividades com uma corrida no domingo.

Após a última etapa sprint, no começo de junho em Goiânia, Nicolas Costa reassumiu a liderança da Carrera Cup com 119 pontos, apenas quatro à frente de Werner Neugebauer. Marçal Müller e Miguel Paludo vêm na sequência empatados com 107, enquanto Lucas Salles completa o top 5 com 87.

Salles ainda é o líder na Carrera Sport com 70 pontos, apenas dois a mais que Georgios Frangulis. Já na Carrera Rookie, apenas cinco pontos separam os três primeiros colocados. João Barbosa ocupa a ponta com 80, à frente de Edu Guedes (77) e Gustavo Farah (75).

Já na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni mantém a liderança da classe com 139 pontos, 12 a mais que Cristian Mohr, enquanto Antonella Bassani fecha o top 3 com 111. Na Challenge Sport, Antonio Junqueira lidera com 82 pontos, 29 à frente de Sadak Leite. Para fechar, Luiz Souza ocupa a ponta na Challenge Rookie com 71, cinco à frente de Célio Brasil.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, inclusive com a transmissão ao vivo da classificação e das corridas do fim de semana, então fique de olho!

Confira os horários da etapa Sprint da Porsche Cup em Interlagos:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Sprint Trophy Sexta-feira 14h Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 15h10 Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 16h05 Classificação - Carrera Cup Sábado 09h Classificação - Sprint Challenge Sábado 10h Treino Livre 2 - Sprint Trophy Sábado 11h05 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h30 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h15 Classificação - Sprint Trophy Sábado 17h10 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 11h30 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 12h15 Corrida - Sprint Trophy Domingo 13h10

