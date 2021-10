A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, agora em Goiânia, iniciando uma rodada dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna, primeiro com a penúltima etapa de Sprint em 2021.

Com corridas no sábado e no domingo, a Porsche traz uma modificação em sua programação para esta etapa. Em vez de apenas uma classificação no sábado e a inversão do grid para a corrida do domingo, desta vez cada corrida terá uma sessão de qualificação própria para determinar o grid de largada.

Com apenas duas etapas de Sprint em 2021, a situação segue quente. Na Carrera Cup, Miguel Paludo é o líder com 137 pontos, apenas nove à frente de Werner Neugebauer, tendo Marçal Müller em terceiro, com 122. Na Carrera Sport, Fran Lara é o líder com 59, mas os quatro primeiros estão separados por apenas dez pontos. Finalmente, na Carrera Trophy, a liderança é de Eduardo Menossi.

Na GT3 Cup, Nelson Monteiro é o novo líder com 115 pontos, nova a mais que Raijan Mascarello. Na GT3 Sport, a ponta é de Ricardo Fontanari, mas com Ayman Darwich em sua cola. E na GT3 Trophy, Edu Guedes e Nasser Aboultaif estão empatados na frente.

Os líderes podem mudar, mas a cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv não. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo, tanto em português, como em inglês. Confira como está a agenda do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 15h25 Treino Livre - GT3 Cup Sexta-feira 16h20 Classificação 1 - Carrera Cup Sábado 10h30 Classificação 1 - GT3 Cup Sábado 10h55 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 14h Corrida 1 - GT3 Cup Sábado 14h40 Classificação 2 - Carrera Cup Domingo 09h30 Classificação 2 - GT3 Cup Domingo 09h55 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 12h30 Corrida 2 - GT3 Cup Domingo 13h10

