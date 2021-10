Porsche Cup: Enzo Elias busca se credenciar ao título em Goiânia

A jornada de Enzo Elias em busca do inédito título da Porsche Cup ganha mais um capítulo importante no próximo fim de semana. A penúltima rodada da Sprint Series acontece em Goiânia e promete credenciar de vez os candidatos ao título de 2021.

Atual quinto colocado com 96 pontos, o piloto, que já venceu no traçado, busca se aproximar do líder Miguel Paludo. O representante da Farben precisa pontuar bem para decidir a temporada na última jornada em Interlagos.

O circuito goiano é o mais próximo que o piloto de 19 anos nascido em Brasília pode chamar de corrida de casa.

A jornada da Sprint Series é a primeira de duas etapas seguidas na pista do centro-oeste. Na semana sequinte, ele novamente alia forças à Jeff Giassi para a segunda etapa da Endurance Series na temporada - eles ficaram com o segundo lugar na prova de abertura do campeonato de corridas longas, em Interlagos.

As atividades de pista da Porsche Cup começam na quinta-feira com o primeiro treino opcional, a sexta é dedicada aos treinos livres. No sábado os pilotos fazem o quali e partem para a primeira das duas corridas do fim de semana, a bateria final da etapa acontece no domingo.

“Goiânia é a minha corrida de casa quando Brasília não está disponível”, disse Enzo. “É uma pista que conheço muito bem e gosto de andar por aqui. Ainda estamos na luta pelo título da Sprint e espero conseguir bons resultados para chegar em Interlagos com boas chances de ser campeão. A pista não é fácil de ultrapassar, o calor vai castigar os pilotos e a chance de chuva nessa época do ano é bem presente. Vou com tudo para conseguir o melhor resultado possível em casa.”

