A Porsche Cup já está no Velocitta, onde realiza neste fim de semana a segunda etapa do campeonato de 2022 dos carros de competição mais produzidos do mundo.

Além da motivação dos competidores, alguns deles terão que trazer peso extra para seus carros, de acordo com os resultados obtidos em Goiânia.

Como destaque, os líderes das classes Carrera Cup e Sprint Challenge, Marçal Muller e Cristian Mohr, respectivamente, carregarão 50 quilos.

A sequência de pilotos que terão o lastro obedece a uma escala de cinco quilos para cada posição. Ricardo Fontanari será ‘enquadrado’ como estreante e ele terá que repetir o lastro do líder de sua classe, ou seja, 50 quilos.

Veja a tabela em ordem de número dos carros

Piloto Número Peso Alceu Feldmann 1 45 Franco Giaffone 3 5 Sylvio de Barros 5 0 Miguel Paludo 7 35 Werner Neugebauer 8 30 Edu Guedes 9 0 Renan Pizii 16 10 Pedro Aguiar 20 15 Paulo Sousa 25 0 Christian Hahn 26 45 Rodrigo Mello 29 0 Bruno Campos 33 0 Gustavo Farah 44 0 Lucas Salles 70 25 Enzo Elias 73 25 Francisco Horta 77 0 Rouman Ziemkiewicz 80 0 Eduardo Menossi 85 0 Nelson Monteiro 87 0 Georgios Frangulis 88 0 João Barbosa 121 0 Marçal Muller 544 50 Lineu Pires 888 0 Piloto Número Peso Urubatan Junior 1 40 Cristian Mohr 3 50 Marcelo Tomasoni 5 0 Piero Cifali 7 0 Márcio Mauro 11 20 André Gaidzinski 14 5 Vina Neves 20 10 Miguel Mariotti 21 0 Caio Castro 22 0 Gustavo Zanon 33 0 Ramon Alcaraz 55 20 Daniel Correa 69 30 Josimar Junior 77 0 Rafael Cardoso 78 0 Raijan Mascarello 80 30 Nasser Aboultaif 99 0 Guilherme Bottura 117 0 Nelson Marcondes 199 45 Ayman Darwich 555 40 Wanderson Freitas 0

