Provas de longa duração costumam ser duras para carros e competidores, ainda mais se o local que recebe essas corridas costuma exigir muito dos componentes. É justamente esse o caso do Autódromo de Goiânia, que vai receber a segunda etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup Brasil neste sábado e domingo, dias 15 e 16 de outubro.

A pista do Centro-Oeste é a que tem a maior reta da temporada e tem em seu histórico temperaturas elevadas, o que passa a exigir bastante de alguns componentes, como os discos de freio. Saber administrar bem o resfriamento do sistema de freio pode até decidir uma corrida, especialmente as de longa duração.

O campeonato Endurance tem três etapas programadas e 24 duplas disputando o título das provas longas. A primeira corrida da temporada 2022 foi disputada em Termas de Río Hondo, na Argentina, e quem lidera o campeonato é a dupla formada por Christian Hahn e Diego Nunes, que somou o maior número de pontos dentro dos dois estágios que formam a prova. A corrida teve a dupla Alceu Feldmann/Guilherme Salas no ponto mais alto do pódio, com Werner Neugebauer/Ricardo Zonta em segundo e Hahn/Nunes em terceiro.

Quem estiver no autódromo pode esperar por dias bem quentes. O primeiro dia de atividades, na sexta-feira, tem previsão máxima de 37°C e mínima de 20°C. No sábado a máxima se mantem em 37°C e a mínima sobe para 22°C. No domingo, 36°C de máxima e novamente 22°C. A previsão de possibilidade de chuva durante as atividades é baixa.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

“Considerando a proposta principal de uma corrida de endurance, os 300 quilômetros de Goiânia serão um ótimo teste de resistência não só para os carros, mas também para os pilotos, que serão submetidos a condições extremas durante a prova. Para estas aproximadamente 80 voltas, os discos de freios Fremax certamente terão capacidade de sobra.

“Entretanto, é necessário dobrar a atenção já que a pista de Goiânia, uma das mais rápidas do calendário, exigirá muito dos freios. E que além dos pontos de alta velocidade, tem ao final da reta um dos pontos mais críticos: os carros alcançam aproximadamente 260 km/h e realizam frenagens e disputas por posição muito próximos dos 100 metros finais da reta principal. É um traçado de média para alta velocidade em um dos melhores autódromos do Brasil e os discos da Fremax proporcionam aos pilotos essa elasticidade em termos de temperatura sem comprometer a eficiência e segurança dos freios”, disse Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto FREMAX.

