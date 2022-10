Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Leo Sanchez e Átila Abreu encaram a segunda etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia. A dupla que já conquistou dois títulos de Endurance na Porsche Cup busca a primeira vitória na competição.

Na etapa inaugural, em Termas de Rio Hondo, Sanchez e Abreu fizeram uma excelente prova e com muita estratégia conseguiram fechar os 300 km de corrida na terceira colocação da classe Carrera Rookie.

A dupla chega confiante já que neste ano venceram a etapa de Goiânia da Endurance Brasil, a bordo do BMW M4 GT3. Além disso juntos já venceram a etapa de Goiânia da Porsche Endurance Challenge em outra temporada.

Coqueluche do motorsport brasileiro desde a pioneira corrida de longa duração em 2015, o Endurance Challenge se consolidou pela competitividade e intercâmbio entre os talentos regulares da Porsche Cup e seus convidados - no mesmo estilo dos grandes eventos de endurance do mundo.

Para apimentar ainda mais as disputas durante as corridas e favorecer as brigas pelos títulos até a última volta da última prova do ano, o regulamento de 2022 trouxe a segmentação das corridas e pontuação parcial, a exemplo do que acontece na NASCAR.

Assim como no campeonato de Sprint, foi implantado também o descarte de um segmento por parte de cada equipe no cômputo da pontuação final do campeonato. Dessa forma, um carro que tenha algum problema no meio de uma prova pode seguir vivo na disputa do título até o final.

Outra novidade é a obrigatoriedade de troca de piloto em cada parada obrigatória, com o fim dos “double stints”. O objetivo aqui é traduzir melhor a realidade de uma corrida longa, com um competidor correndo e transferindo a pilotagem para seu companheiro e assim sucessivamente.

A etapa de Goiânia da Porsche Endurance Challenge acontece neste domingo, às 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Eu gosto muito da pista de Goiânia, aqui já venci algumas corridas em dupla com o Átila e estou muito confiante para a segunda prova da Endurance”, disse Sanchez. “Em Termas fomos bem e subimos no pódio, mas acho que agora já podemos pensar em vencer e entrar de vez na luta pelo título.”

“Estou confiante para essa prova em Goiânia”, comentou Átila. “Nesta temporada já vencemos aqui pelo Endurance Brasil e isso nos deixa muito confiante. Em Termas o Léo pilotou muito bem e juntos conquistamos o primeiro pódio. Agora é evoluir e quem sabe brigar pela vitória no domingo”, completou.

