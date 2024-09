Por apenas 112 milésimos, Lucas Salles e Rafael Suzuki marcam a pole do Porsche C6 Bank Endurance Challenge na Argentina

Na tarde deste sábado, a Porsche Cup Brasil realizou a classificação que definiu o grid de largada dos 300 km de Termas de Río Hondo, a etapa argentino do campeonato de corridas endurance da categoria brasileira.

Mesmo com temperaturas acima dos 35°C, o tradicional equilíbrio apareceu. A pole da Carrera Cup ficou com a dupla Lucas Salles/Rafael Suzuki no carro #70, que marcou 1:42.907 na média de tempos dos dois pilotos. Eles ficaram 0.112 à frente da parceria Enzo Elias/Marçal Müller no #544. Francisco Horta/William Freire, no #77, vai largar em terceiro – na liderança da classe Sport.

Líderes do campeonato, Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, no Porsche #8, ficaram com a quarta posição, logo à frente da dupla formada por Miguel Paludo e Alan Hellmeister, no carro #7. Com o melhor tempo no geral das duas sessões, com 1:41.957, o único a baixar da casa de 1:42s, Caio Collet liderou a parceria com Eduardo Menossi no #85 para marcar a pole da Carrera Rookie – largará em décimo no geral.

Na classe Challenge, a dupla formada por Gabriel Casagrande e Alceu Feldmann Neto, no carro #83, vai largar na pole position, com a média de 1:45.220, também na liderança da Challenge Rookie. Eles ficaram 95 milésimos à frente da parceria Sadak Leite/Fabio Carbone. Melhores da Challenge Sport, Matheus Roque e Felipe Baptista conseguiram o terceiro tempo com o #45, seguidos por Vitor Baptista e Leonardo Herrmann. Pietro Rimbano e Giuliano Bertucelli, no #44, completam a lista dos cinco primeiros colocados nos Porsches 991.2 em Termas de Río Hondo.

A prova de 300 quilômetros em Termas de Río Hondo, na Argentina, segunda etapa da temporada 2024 do Porsche Endurance Challenge, terá 63 voltas no total, ou 2h30 de duração máxima. Ela será dividida em dois segmentos: o primeiro será encerrado no fim da 28ª volta. Para ser validado para as duplas, elas precisarão ter cumprido o primeiro pit stop obrigatório. As três janelas de paradas nos boxes serão abertas nas voltas 13, 29 e 46; e terão duração de oito minutos cada uma.

A categoria terá 38 carros inscritos na etapa do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. São 76 pilotos, em duplas que unem os principais nomes da categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo com estrelas internacionais. Serão 25 carros na Carrera Cup e 13 na Challenge. Os canais sportv e os canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank exibem a etapa do Endurance Series ao vivo às 13h (de Brasília) no domingo.

Q1 – Carrera Cup

Com muito calor em Termas de Río Hondo, na casa dos 32°C (com 43,4°C no asfalto), Enzo Elias começou a sessão com uma ótima volta em 1:43.687, seguido por Werner Neugebauer, mais de oito décimos atrás. Mas a liderança durou pouco: Lucas Salles baixou em três décimos o tempo do carro #544 e assumiu a liderança provisória. Já na parte final, Alan Hellmeister subiu para a segunda posição, com Fefo Barrichello em quinto. Mas uma rodada de Josimar Junior provocou uma bandeira vermelha a quatro minutos do fim. A pouco mais de um minuto do fim, Enzo Elias assumiu a ponta com 1:42.967 e terminou o Q1 na frente, quase meio segundo à frente de Lucas Salles. Alan Hellmeister ficou em terceiro, seguido por Werner Neugebauer e Francisco Horta, melhor da Carrera Sport. Bruno Campos foi o melhor na Carrera Rookie, em 13º.

Q2 – Carrera Cup

A segunda parte da classificação começou com ainda mais calor, com a temperatura ambiente na casa dos 35°C e o asfalto em 43,5°. Caio Collet começou a sessão voando, marcando o tempo de 1:42.337, seis décimos abaixo do melhor tempo do Q1. Marçal Müller marcou um bom tempo e subiu para terceiro, colocando sua dupla na pole position naquele momento. Rafael Suzuki era o segundo, com Miguel Paludo em quarto. A três minutos do fim, Francisco Horta assumiu a ponta, mas Collet deu o troco na sequência, com o tempo de 1:41.957, o melhor do fim de semana. Em quarto, Suzuki baixou o tempo para 1:42.443 e assegurava a pole da corrida para sua dupla neste momento. Melhor da Carrera Rookie, Collet liderou o Q2, com Renan Guerra em segundo, e Willian Freire, mais rápido da Sport, em terceiro. Ricardo Maurício e Gui Salas fecharam a lista dos cinco primeiros. Mas o tempo de Suzuki acabou conferindo a pole ao carro #70 na média com o tempo registrado por Lucas Salles no Q1, apenas 112 milésimos à frente da dupla Enzo Elias/Marçal Müller.

Q1 – Challenge

Já ao cair da tarde, com um pouco menos de calor, os carros da Challenge entraram na pista. E logo de cara, Sadak Leite assumiu a ponta com 1:46.811, seguido por Cecília Rabelo e Tom Filho. Mas a 11 minutos do fim, Antonella Bassani pulverizou o melhor tempo com 1:45.347 e assumiu a liderança, com Cecília em segundo. A sete minutos do fim, a piloto do carro #808 teve problemas e parou na pista, provocando uma bandeira vermelha. Mesmo com problemas no carro, Antonella manteve a liderança no retorno à ação, com Sadak Leite em segundo, Cecília Rabelo em terceiro, Tom Filho em quarto e Alceu Feldmann Neto fechando a lista dos cinco primeiros no Q1.

Q2 – Challenge

Logo no início, Pietro Rimbano já marcou um bom tempo, dois décimos abaixo do melhor do Q1, com 1:45.160. Gabriel Casagrande subiu para segundo, dois décimos atrás, seguido por Fabio Carbone e Felipe Baptista. Mas a sessão foi interrompida a 13 minutos do fim com uma bandeira vermelha causada por um problema mecânico no carro de Iago Garcia. No retorno, Gabriel Robe assumiu a liderança com 1:44.887, seguido por Bruno Bonifácio. Logo na sequência, Casagrande assumiu a ponta marcando 1:44.261, com Rimbano em segundo. A cinco minutos do fim, Felipe Baptista pulou para a segunda posição, a 0.106s de Casagrande. O carro #83 confirmou o melhor tempo, seguido por Felipe Baptista, Pietro Rimbano, João Gonçalves e Fabio Carbone. Mas o tempo de Casagrande acabou conferindo a pole ao carro #83 na média com o tempo registrado por Alceu Feldmann Neto no Q1, apenas 95 milésimos à frente da dupla Sadak Leite/Fabio Carbone.

Grid de largada para os 300 km de Termas de Río Hondo (média das duplas):

1 – #70. Lucas Salles e Rafael Suzuki – 1:42.907

2 – #544. Marçal Muller e Enzo Elias – 1:43.019

3 – #77. Francisco Horta e William Freire (S) – 1:43.204

4 – #8. Werner Neugebauer e Rubens Barrichello – 1:43.229

5 – #7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister – 1:43.284

6 – #1. Alceu Feldmann e Guilherme Salas – 1:43.446

7 – #111. Fefo Barrichello e Dudu Barrichello – 1:43.497

8 – #888. Lineu Pires e Beto Gresse (S) – 1:43.538

9 – #88. Pedro Boesel e Ricardo Maurício – 1:43.568

10 – #85. Eduardo Menossi e Caio Collet (R) – 1:43.604

11 – #31. Marcos Regadas e Jeff Giassi (S) – 1:43.668

12 – #29. Rodrigo Mello e Thiago Camilo – 1:43.876

13 – #80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (S) – 1:43.883

14 – #3. Franco Giaffone e Cesar Ramos – 1:43.903

15 – #33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R) – 1:43.931

16 – #199. Nelson Marcondes e Luiz Razia (S) – 1:43.932

17 – #100. Sebá Malucelli e Marcos Gomes (R) – 1:43.988

18 – #56. Peter Ferter e Diego Nunes (S) – 1:44.017

19 – #27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S) – 1:44.048

20 – #14. Carlos Campos e Tony Kanaan (S) – 1:44.191

21 – #25. Paulo Sousa e Galid Osman (R) – 1:44.311

22 – #12. Marco Pisani e Renan Guerra (R) – 1:44.440

23 – #15. Leonardo Sanchez e Átila Abreu (R) – 1:44.782

24 – #60. Ramon Alcaraz e Matheus Iorio (R) – 1:45.183

25 – #83. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (R) – 1:45.220

26 – #66. Sadak Leite e Fabio Carbone – 1:45.315

27 – #45. Matheus Roque e Felipe Baptista (S) – 1:45.582

28 – #23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (S) – 1:45.934

29 – #44. Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (S) – 1:45.939

30 – #999. Cláudio Reina e João Gonçalves (R) – 1.45.980

31 – #74. Piero Cifali e Edu Guedes (R) – 1:46.151

32 – #808. Iago Garcia e Cecília Rabelo (R) – 1:46.185

33 – #38. Eric Santos e Gabriel Robe (R) – 1:46.208

34 – #2. Luiz Souza e Bruno Bonifácio (S) – 1:46.463

35 – #19. Luiz Landi e Tom Filho (R) – 1:46.750

36 – #72. Antonella Bassani e Leticia Bufoni (R) – 1:47.525

37 – #17. André Gaidzinski e Tiago Gonçalves (R) – 1:48.896

Em itálico: pilotos da classe Challenge

(S) Sport / (R) Rookie

Veja como foi o quali da Porsche Endurance em Termas de Río Hondo:

Bortoleto SEGUE NO PÁREO e Bottas DESMENTE RENOVAÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!