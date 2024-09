O moderno circuito de Termas de Río Hondo, na Argentina, recebe pela quinta vez em sua história uma prova da Porsche Cup Brasil. A categoria brasileira dos carros de corrida mais produzidos do mundo visita o país vizinho pela oitava vez. O encontro do final de semana marca a segunda etapa do Endurance Challenge, o campeonato de provas longas, em que os pilotos correm em dupla.

A pista de 4.805 metros é uma das mais rápidas do calendário e tem uma reta de 1.070 metros que termina em uma curva fechada à esquerda. “É o trecho onde os carros atingem o limite em velocidade final, alcançando cerca de 260 km/h, com uma forte desaceleração em frenagem, onde o piloto reduz de sexta para segunda marcha em questão de poucos segundos para contornar a curva a cerca de 80 km/h”, explica Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia e Produto da Fremax.

E de fato, a pista é considerada pelos pilotos um verdadeiro “parque de diversões”, com uma mistura de trechos rápidos e freadas fortes, desafiando homens, mulheres e máquinas na pista em um desafio de 63 voltas (cerca de 300 quilômetros) e duas horas e meia de ação no circuito. “É o cenário ideal para colocarmos à prova toda a tecnologia que empregamos nos discos de freio que fornecemos à Porsche Cup”, aponta Chremonezi.

A Fremax é reconhecida por fornecer discos de freio com tecnologias inovadoras a serviço do desempenho e da segurança. A categoria usa, por exemplo, discos de ‘slotados’: estes ‘slots’ são ranhuras projetadas para aprimorar o desempenho do sistema de frenagem, especialmente em situações de alta exigência, exatamente como na Porsche Cup Brasil. As ranhuras atuam na limpeza da superfície de fricção das pastilhas, eliminando detritos, resíduos e gases gerados durante o processo de frenagem.

Essa função de limpeza é crucial para garantir um contato eficaz entre pastilha e disco. Além disso, os discos slotados tendem a ser mais resistentes a trincas em comparação aos discos perfurados, uma vez que as ranhuras ajudam a dissipar tensões, diminuindo o risco de falhas. Por essas razões, eles são frequentemente preferidos por proprietários e entusiastas de veículos esportivos e superesportivos.

Outro aliado dos pilotos durante o processo de frenagem é mais uma tecnologia exclusiva da Fremax: a Carbon+ (Carbon Plus). “O que torna essa tecnologia única é o elevado teor de carbono na composição do disco, o que garante uma performance única e superior a outros discos de freio. A adição do carbono cria uma estrutura chamada grafita, que auxilia na troca de calor e no resfriamento do conjunto após cada frenagem”, explica Jaison de Picoli, engenheiro de Processos da Fremax. “Esta técnica utilizada na fabricação dos discos de freio evita o empenamento da peça, melhora o desempenho, a segurança e aumenta a durabilidade, garantindo uma vida útil mais longa ao sistema”, complementa.

Com apenas uma etapa disputada no campeonato de Endurance até agora – em Portugal no mês de junho -, a liderança da disputa está nas mãos da dupla formada por Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, com 75 pontos. Três pontos atrás estão Marçal Müller e Enzo Elias, seguidos por Miguel Paludo e Allan Hellmeister, campeões de 2023, com 69. Dudu Barrichello e Pipe Barrichello Bartz somam 59 na quarta posição, enquanto Lucas Salles e Rafael Suzuki fecham os cinco primeiros com 48.

A programação do final de semana é bastante compacta: dois treinos livres (às 10 e às 13h15) com a classificação às 15h15, todos no sábado (21); no domingo (22) a largada para 63 voltas ou duas horas e meia de corrida a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

