Há nove anos, uma corrida de longa duração no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, marcava o início da história do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. Desde o dia 21 de novembro de 2015, data da prova inaugural, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta já disputou 26 provas de longa duração no total, com uma média de três eventos por temporada.

Na ocasião, a prova de 300 quilômetros em Interlagos terminou com a vitória de Marcel Visconde e Pedro Queirolo no carro #15. De lá para cá, o Porsche C6 Bank Endurance Challenge teve no total mais 26 provas.

Os maiores vencedor na categoria principal, chamada atualmente de Carrera Cup, são o paulista Guilherme Salas e o gaúcho Werner Neugebauer, com quatro vitórias cada. Sérgio Jimenez, Ricardo Zonta, Werner Neugebauer e Miguel Paludo dividem a segunda posição do ranking, com três triunfos cada um. Na Challenge, é Alan Hellmeister quem domina, também com quatro. Nada menos que 14 pilotos estão na segunda posição deste ranking, com duas cada.

No ranking de pole positions, Werner Neuebauer ultrapassou Miguel Paludo com a primeira posição no grid do Estoril: ele tem seis poles. Miguel é o segundo, com cinco, seguido pelo paranaense Ricardo Zonta, com quarto. Na sequência vem Dennis Dirani, Sérgio Jimenez e Enzo Elias, com três cada um. Na Challenge, quatro pilotos dominam lista: Eloi Khouri, William Freire, Lucas Salles e Rafael Suzuki: todos eles com quatro.

Nenhum piloto participou de todos os eventos do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. Os líderes nas corridas de longa duração são: Rodrigo Mello e Miguel Paludo, com 25. Na sequência vêm Ricardo Zonta, Alan Hellmeister e Werner Neugebauer, com 24. Tricampeão da Stock Car, Ricardo Maurício tem 22 largadas.

Já em títulos, o equilíbrio também domina. Na categoria principal, nada menos que 10 pilotos foram campeões nas corridas de longa duração dos carros de competição mais produzidos do planeta. Alan Hellmeister domina com três títulos, seguido por Miguel Paludo, com dois. Os outros foram Lico Kaesemodel, Ricardo Zonta, Luca Seripieri, Alceu Feldmann, Enzo Elias, Jeff Giassi, Christian Hahn e Diego Nunes. Na divisão Challenge, Hellmeister, Chico Horta e William Freire têm dois títulos cada um.

O Autódromo Termas de Río Hondo vai receber, no domingo, dia 22 de setembro, a segunda etapa do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. A prova terá 300 quilômetros de extensão ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.806 metros e 14 curvas. Já a corrida final, em Interlagos, em 16 de novembro, terá extensão de 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios.

