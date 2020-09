Porsche Cup dá largada para o Endurance Series no Velo Città

O Porsche Cup Endurance Series realiza sua primeira etapa neste sábado no Velo Città, mais uma vez com sua lotação plena: 60 pilotos, distribuídos em 30 carros disputarão a prova de 300 km com os carros de competição mais produzidos no planeta.

O campeonato das corridas de longa duração da Porsche Cup novamente reúne em seu grid os grandes nomes da categoria com competidores de vasta quilometragem nas pistas do Brasil e do mundo.

O editor recomenda: Felipe Massa disputa a Porsche Cup Endurance em dupla com Lico Kaesemodel

Um exemplo é o carro de Lico Kaesemodel e Felipe Massa. O paranaense, dono de três títulos na Porsche Cup (incluindo o Endurance Series de 2018), se une ao vice-campeão da Fórmula 1 em 2008.

Novamente estarão em jogo as coroas das categorias Carrera Cup e GT3 Cup, ambas com as subdivisões Sport. A novidade desta temporada é a introdução da classe Trophy -medida que promete garantir disputas em todos os pelotões das corridas.

A seguir veja todas as informações referentes à prova de 300 km, com largada prevista para 11h10.

Como funciona o campeonato de Endurance?

Composto de três etapas, o campeonato de longa duração da Porsche Cup foi introduzido na temporada 2016. As duas primeiras corridas são disputadas em duplas e duram 300 km ou 2h45min (o que acontecer primeiro). A prova final, de 500 km, distribui mais pontos e pode ser disputada em trio ou dupla. A primeira etapa acontece no Velo Città, a segunda em Goiânia e a terceira em Interlagos.

Como é o sistema de pontos?

Os competidores pontuam individualmente no campeonato de Endurance, conforme seus resultados em cada etapa. O campeão de 2016 na classe Cup, por exemplo, foi Alan Hellmeister, sozinho. Na ocasião seu carro terminou as duas primeiras corridas em terceiro lugar e a última em segundo, mas ele competiu cada uma com um parceiro diferente (Ricardo Zonta, Betinho Valério e Nelsinho Piquet).

Já em 2017, pela classe Challenge, Hellmeister fez todas as corridas em dupla com Luca Seripieri e os dois foram campeões juntos. Nas duas primeiras corridas, as vitórias valem 68 pontos. Na terceira, 116.

Quem já foi campeão de Endurance?

2019 Carrera Cup: Alan Hellmeister e Luca Seripieri

2019 GT3 Cup: Leo Sanchez e Átila Abreu

2018 Cup: Lico Kaesemodel e Ricardo Zonta

2018 GT3: Chico Horta e William Freire

2017 Cup: Miguel Paludo

2017 Challenge: Luca Seripieri e Alan Hellmeister

2016 Cup: Alan Hellmeister

2016 Challenge: Rodrigo Mello e Tom Filho

Como surgiu o campeonato de Endurance?

A primeira prova de longa duração da Porsche Cup aconteceu no final da temporada 2015. Foi um evento extracampeonato realizado no mesmo dia da última etapa do campeonato. A prova foi vencida por Marcel Visconde e Pedro Queirolo e teve repercussão tão positiva entre pilotos e patrocinadores que, a partir do ano seguinte, em vez de nove jornadas de Sprint no calendário, passou a ser adotado o formato de seis etapas de Sprint e três de Endurance.

O que é o campeonato “Overall”?

Overall é a competição que soma todos os resultados, combinando os resultados das corridas de Sprint (cada etapa com rodada dupla de 25 minutos mais uma volta) aos de Endurance. Neste ano, o campeonato de Sprint terá 13 corridas e serão válidas as 11 melhores pontuações de cada competidor.

O somatório desses pontos aos de cada piloto no campeonato de longa duração define o ranking Overall. Os atuais campeões Overall são Werner Neugebauer (Carrera Cup) e Chico Horta (GT3 Cup).

Quantas classes no Grid?

A exemplo do campeonato de Sprint, nas provas de Endurance há seis subcategorias em ação. Todos os carros são os Porsche 911 GT3 Cup, alguns da geração 991/1 e outros da geração 991/2. Os carros da geração mais recente têm motor de 4.0 litros, e, os anteriores, 3.8 litros.

Assim como no campeonato de Sprint, os carros de motor 4.0 disputam a Carrera Cup, enquanto os da geração anterior correm a GT3 Cup.

Cada classe tem duas categorias, definidas de acordo com o Balanço de Performance (BOP) atribuído a cada piloto.

Na Carrera Cup, se ao menos um piloto for da categoria Bronze, o carro compete na classe Sport. Se os todos forem Bronze, na classe Trophy.

Na GT3 Cup, se ao menos um piloto for da categoria Bronze ou Cobre, o carro compete na classe Sport. Se os todos forem Bronze ou Cobre, na classe Trophy.

Todas as classes correm juntas?

Sim. No melhor estilo 24 Horas de Le Mans, onde carros diferentes compartilham a mesma pista e a negociação de ultrapassagem é um dos charmes da disputa, na Endurance Series todos os Porsche aceleram simultaneamente.

Qual o critério para pertencer às classes Cup, Sport e Trophy?

Conforme o repertório, faixa etária e atividade recente dos pilotos inscritos, a organização arbitra normas de Balanço de Performance (BOP) em faixas distintas. A cada uma delas corresponde um peso extra, da seguinte forma: platina, ouro, prata, bronze e cobre.

Pilotos da classe Sport ou Trophy podem ser campeões no geral?

Os pilotos da classe Trophy pontuam também nos campeonatos geral e da classe Sport. Os pilotos da classe Sport pontuam também no campeonato geral.

Na história do Porsche Cup Endurance Series, carros das classes Sport já levantaram o título no geral –inclusive os dois atuais campeões: Luca Seripieri e Alan Hellmeister na Carrera Cup; e Leo Sanchez e Átila Abreu na GT3 Cup.

Como identificar cada classe?

Os carros têm sinais visuais para indicar a qual classe pertencem. Carros da Carrera Cup têm faróis dianteiros transparentes, enquanto nos carros da GT3 Cup são amarelos. Os numerais no parabrisa e number plate na porta dos carros também são diferentes, conforme o código de cores: Carrera Cup geral (branco), Carrera Cup Sport (azul), GT3 Cup geral (vermelho), GT3 Cup Sport (amarelo) e GT3 Cup Trophy (roxo).

Qual a diferença entre os carros?

Todos os 30 carros do grid e os carros reservas são Porsche 911 GT3 Cup. Os veículos da Carrera Cup são da geração 991/2, equipados com motor 4.0 litros capaz de gerar 460 HP e têm freios ABS. São os mesmos carros que realizam a principal categoria da Porsche Cup desde 2018. Os carros da geração 991/1 competem no Brasil desde 2014 e são equipados com motor 3.8 litros capaz de gerar 450 HP, sem sistema de ABS nos freios. Os dois modelos têm câmbio com sistema de paddle shift.

Como funciona a estratégia nas corridas?

Cada time é responsável por definir sua estratégia de revezamento, trocas de pneus e reabastecimento durante as paradas no box. Nas provas de 300 km há três pit stops obrigatórios com tempo mínimo de 6 minutos cada. Na prova de 500 km são cinco pits obrigatórios. Não é permitido trocar pneu e reabastecer simultaneamente.

Cada piloto tem que realizar uma quilometragem mínima para validar o resultado do carro. No Velo Città o mínimo corresponde a 36 voltas, em Goiânia são 32 e, em Interlagos 48 (para tripulações competindo em duplas) ou 32 (para os trios).

Tem carro reserva?

Sim. Apesar de o grid da etapa estar com a lotação de 30 carros prevista em regulamento completamente preenchida, a categoria preparou carros reservas para as classes em disputa. Os pilotos podem recorrer a eles apenas em casos de falha mecânica, não de acidentes. Assim, não são prejudicados pela fatalidade de quebras durante os 300 km de disputa.

Como são as tomadas de tempo?

O quali acontece com quatro sessões de 10 minutos e todos os pilotos necessariamente têm que ir para a pista nas duas primeiras etapas. Na etapa de 500 km, no caso de tripulações com três pilotos, participam do quali os competidores de maior e menor BOP.

Os carros da GT3 Cup e Carrera Cup aceleram separadamente no treino de formação do grid de largada. Primeiro registram voltas os competidores de menor BOP, na sessão seguinte, os de maior BOP. O grid é apurado pela média das melhores voltas de cada piloto. Se houver empate na média, leva vantagem o carro que tiver registrado a melhor passagem em termos absolutos. Os treinos classificatórios acontecem na sexta-feira, a partir das 15h15.

Como ver a corrida?

A prova é exibida pelo Motorsport.com. Treinos classificatórios e prova serão exibidos na íntegra na página da Porsche Cup no Facebook e em seu canal no YouTube. No sábado, a corrida tem transmissão pelos canais Sportv.

Quanto pilotos com passagem pela F1 em ação?

Massa é o 12º competidor com passagem pela F1 a competir na história Porsche Cup. Além dele, Zonta e Nelsinho Piquet também estão inscritos no campeonato. Os outros nove ex-F1 que já competiram na categoria são: Ricardo Rosset, Lucas di Grassi, Felipe Nasr, Raul Boesel, Gaston Mazzacane, Max Papis, Antonio Pizzonia, Luciano Burti e Ingo Hoffmann.

Quem são os pilotos recordistas em largadas no Endurance Series?

Desde a etapa experimental em 2015, aconteceram 13 provas de longa duração na história da Porsche Cup. Apenas Rodrigo Mello, Sylvio de Barros e Ricardo Baptista competiram em todas elas. Os três estão inscritos na prova do Velo Città.

Quem é o recordista em poles e vitórias?

Sergio Jimenez integrou tripulações que largaram três vezes na posição de honra (duas em 2017 e uma em 2018). Com três vitórias (em 2016, 2017 e 2018) ele é também quem mais venceu corridas de longa duração na Porsche Cup. Está inscrito para a prova deste sábado em dupla com Rodrigo Mello.

Quem é o maior campeão do Endurance Series?

Alan Hellmeister tem três títulos no geral e quatro considerando também a classe Sport. Em 2016 ele foi o primeiro grande campeão, correndo com três parceiros diferentes ao longo do ano. Em 2017, pela atual classe GT3, ganhou em dupla com Luca Seripieri. No ano passado, novamente em parceria com Seripieri, ergueu o título da Carrera Cup e da Carrera Cup Sport.

Quantas vezes o Velo Città recebeu o Endurance Series?

A pista de Mogi Guaçu é um palco tradicional da Porsche Cup, mas apenas uma vez, em 2017, hospedou corrida de 300 km. Na ocasião, a vitória ficou com a dupla Lico Kaesemodel e Zonta, com Dennis Dirani e Rodolfo Toni triunfando na classe GT3.

Como funciona o protocolo sanitário para a etapa?

A exemplo da etapa de Sprint realizada em Interlagos em meio à pandemia da covid-19, a jornada do Velo Città é sujeita a rígido protocolo sanitário desenvolvido pela Porsche Cup sob orientação das autoridades desportivas, municipais e estaduais.

Não haverá ingresso de público nem operação de sala de imprensa. Todas as pessoas que ingressarem no autódromo terão de apresentar laudo negativo de teste PCR realizado até uma semana antes da prova. Haverá medição de temperatura de todas as pessoas no ato da entrada, uso obrigatório de máscara e medidas de distanciamento social.

Confira a lista de inscritos, por ordem numérica dos carros:

Carrera Cup

0. Marcelo Franco e Cacá Bueno*

3. Fran Lara e Nelsinho Piquet*

7. Miguel Paludo e Beto Gresse

8. Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

20. Pedro Aguiar e Guilherme Salas

27. Ricardo Baptista e Bruno Baptista

29. Rodrigo Mello e Sergio Jimenez*

31. Luca Seripieri e Alan Hellmeister

52. Rodolfo Toni e Danilo Dirani*

63. Lico Kaesemodel e Felipe Massa

80. Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

81. Gil Farah e Marçal Müller

90. Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio*

100. Alceu Feldmann e Dennis Dirani

*Classe Sport

GT3 Cup

1. Urubatan Junior e Enzo Elias*

14. André Gaidzinski e Marcio Mauro**

15. Leo Sanchez e Átila Abreu*

17. Ricardo Fontanari e Matheus Iorio*

18. Zeca Feffer e Cesar Ramos

19. Lucas Salles e Rafael Suzuki

45. Paulo Totaro e Fabio Carbone*

77. Francisco Horta e William Freire

83. Marco Billi e Maurizio Billi**

86. Alexandre Auler e Renan Guerra

88. Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro*

161. Antonio Junqueira e Alberto Cattuci*

199. Nelson Marcondes e Nelson Monteiro**

371. Christian Mohr e Kreis Jr**

555. Ayman Darwich e Eduardo Menossi**

301. Guiga Spinelli e Lucas Moraes**

*Classe Sport

** Classe Trophy

Cronograma da etapa

Sexta-feira, 18 de setembro

10h35 – 11h05 – Treino livre 1

13h15 – 13h45 – Treino livre 2

15h15 – 15h25 – Quali Grupo A – Carrera Cup

15h40 – 15h50 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16h05 – 16h15 – Quali Grupo B – Carrera Cup

16h30 – 16h40 – Quali Grupo B – GT3 Cup

Sábado, 19 de setembro

11h10 – Largada (300 km ou 2h45)