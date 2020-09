Felipe Massa tem data marcada para voltar a competir no Brasil. O vice-campeão da Fórmula 1 em 2008 vai disputar a Porsche Cup Endurance em dupla com Lico Kaesemodel, piloto que representa a Shell na categoria. A corrida de abertura do campeonato acontece no Velo Città no próximo dia 19.

Dono de um currículo vencedor e sexto colocado no ranking dos pilotos com maior número de largadas na F1, com 269 GPs disputados, Massa terá uma série de experiências inéditas em seu desafio na Porsche Cup.

Até o mês de agosto, Massa corrida na Fórmula E pela equipe Venturi, mas anunciou sua saída logo após a última corrida da maratona de provas em Berlim e ainda não garantiu se continua na categoria para a próxima temporada, que começa apenas em janeiro de 2021 com a etapa de Santiago.

O piloto de 39 anos de idade nunca competiu com o carro da Porsche Cup, nem disputou uma corrida no Velo Città, além de ter pouca quilometragem com carros de turismo. O brasileiro disputou apenas quatro provas em 23 anos correndo de carro.

Neste ano, antes da pandemia paralisar o esporte a motor no Brasil, Massa teve contato com o Porsche 911 GT3 Cup geração 991-II em Interlagos e se animou para participar do campeonato.

Massa disse estar feliz em confirmar sua participação na Porsche Cup, mas destacou o desafio que terá pela frente para se acostumar com os carros de turismo.

“Fico feliz em participar dessas três corridas da Porsche Cup Endurance", disse. "Logicamente já passei por diversas categorias do esporte a motor mundo a fora, inclusive a Fórmula 1".

"Apesar de toda essa bagagem no automobilismo, fiz apenas duas corridas nos carros de turismo com a Alfa Romeo, ainda quando eu tinha apenas 18 anos no campeonato de Superturismo na época. Além das duas corridas de duplas na Stock Car, uma na prova de duplas e outro na do Milhão. Esta é a minha experiência nos carros de turismo".

"É um prazer imenso poder aprender uma categoria nova, além de me divertir. Mas, com certeza, vou dar o meu máximo dentro da pista para vencer também na Porsche Cup. Vai ser bacana competir com os pilotos do grid da Cup e com todos os demais que competem nas provas longas".

Seu companheiro será Lico Kaesemodel, dono de três títulos com os carros de corrida mais produzidos no planeta, autor da pole na última etapa de Sprint da Carrera Cup e terceiro colocado na tabela de pontos do campeonato de corridas curtas.

Já Kaesemodel disse estar motivado a voltar a competir na Endurance e vai ajudar Massa no que foi possível.

“Estou bem motivado a voltar a correr na Endurance depois de um ano parado. E com um novo parceiro que andou de F-1 muito tempo, o Felipe Massa. Eu já tive uma ótima parceria com ex-F-1, o Ricardo Zonta, com quem conquistei o título da Endurance de 2018 e fui campeão na Overall no mesmo ano".

"O Velo Città é uma pista que gosto muito, já fiz pole e ganhei corrida lá. O Felipe tem pouca experiência com carro de Turismo, e no que eu puder ajudá-lo a pegar a mão do carro eu farei. E claro, temos o Thiago Meneghel, nosso experiente chefe de equipe. Estou muito animado. Vamos com tudo buscar esse bicampeonato”.

O piloto paranaense da Shell não apenas tem histórico positivo com o carro que vai compartilhar com Massa, como um formidável retrospecto no Velo Città. Sua primeira pole na categoria foi conquistada em Mogi Guaçu na temporada 2015. Depois ele venceu mais duas vezes nas corridas de Sprint e uma em prova de Endurance na mesma pista.

A Porsche Cup Endurance tem três corridas, sendo as duas primeiras de 300 km: Velo Città em 19 de setembro e Goiânia em 24 de outubro. O campeonato termina em Interlagos, com corrida de 500 km no dia 6 de dezembro.

F1: Saiba quem é o novo chefe da Williams após saída de Claire e veja quem comanda os outros times

Podcast #066: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente ‘onde os fracos não têm vez’?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: