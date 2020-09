O maior campeão do Sertões nos carros, Guiga Spinelli, e o atual campeão, Lucas Moraes, formarão uma dupla inédita que agora vai trocar as estradas de terra pelo asfalto no próximo final de semana. Os dois pilotos vitoriosos vão competir na Porsche Cup Endurance Series, que começará em 19 de setembro no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), onde, curiosamente, será feita também a largada do Sertões 2020.

A dupla que soma seis títulos no maior rali das Américas vai competir com o Porsche da classe 3.8. “É legal ter um carro com o maior vencedor do Sertões e com o atual campeão, que também é o piloto mais jovem a vencer no Sertões. Somos adversários no Sertões, mas vamos nos unir na Porsche. Sabemos que a performance vai ser diferente, estaremos correndo contra pilotos muito experientes e acostumados com asfalto. Mas é uma oportunidade muito especial”, disse Guiga.

“Já corri em uma preliminar de Fórmula 1 na Porsche e já fiz algumas provas nos 500km, mas foram pouquíssimas as vezes em que competi no asfalto”, completou Guiga, que também valorizou a oportunidade de correr entre grandes campeões do automobilismo, como Ricardo Zonta, Felipe Massa e Cacá Bueno.

O Velo Città também receberá a largada do Sertões no dia 31 de outubro, porém no traçado off-road do complexo. Atual campeão do Sertões nos carros, Lucas Moraes falou sobre a oportunidade de unir forças com outro vencedor da competição, desta vez na Porsche Cup Endurance Series.

“Estou bem animado, eu tenho alguns amigos que correm na Porsche Cup, inclusive o Werner Neugebauer, que já foi campeão da Sprint. Eu já tinha recebido um convite dos organizadores, mas ainda não tínhamos conseguido acertar o calendário”, disse Lucas.

“O Guiga (Spinelli) me convidou para fazer o Endurance com ele e é uma honra estar ao lado de um pentacampeão do Sertões, além de também realizar o meu sonho de pilotar essas máquinas que são os Porsche GT3. Vamos fazer o nosso melhor”, completou Lucas.

O Porsche Cup Endurance Series terá três provas no total, sendo a primeira no Velo Città no dia 19 de setembro. A segunda etapa será disputada em Goiânia, no dia 24 de outubro, enquanto a etapa final está marcada para o dia 6 de dezembro, nos 500km de Interlagos.