Porsche Cup: Elias celebra “quatro títulos em cinco” e Giassi explica estratégia de título

Enzo Elias e Jeff Giassi saíram de Interlagos neste sábado mais felizes do que nunca, mesmo sem terem vencido, finalizando a prova de 500 km na quarta posição. Mas o resultado foi suficiente para a dupla conquistar o título do campeonato de endurance da Porsche Cup de 2021.

O jovem piloto de Brasília também foi o campeão overall da Porsche Carrera Cup, campeonato que soma os pontos do campeonato sprint e os das corridas de longa duração. Após a corrida, em meio à muita comemoração, ele desabafou.

“Foi um ano extremamente difícil para mim, mas a gente deu a volta por cima, levamos os três títulos que a gente estava disputando então, foram quatro títulos de cinco. Acho que isso fala por si só, não precisa ficar dando muito depoimento, estou feliz demais. Só tenho a agradecer a todo mundo que está por trás disso.”

Giassi, que é oriundo do automobilismo virtual, comentou sobre a emoção de um título na pista ‘real’ e revelou que o objetivo da dupla nunca foi focado na vitória da corrida.

“Não conseguia imaginar como seria a emoção de vencer no automobilismo real, mas eu posso falar que é muito boa. Foi uma corrida focada no campeonato, tanto na geral quanto na Sport e acabou que o tempo inteiro a gente não estava pensando em vencer a corrida, algumas brigas a gente abriu mão, a gente queria brigar pela vitória do campeonato e isso acabou que deu muito certo.

“Me orgulho muito de ser um piloto virtual e eu para sempre vou ser, o piloto que veio do virtual. E não só eu, mas muitos outros pilotos no futuro, vão seguir por esse caminho e quanto mais eu puder enfatizar o quanto que isso fez minha carreira acontecer, o quanto que isso é importante, eu vou sempre falar.”

