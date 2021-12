O sábado foi de festa da velocidade em Interlagos. A corrida de 500 km fechou o campeonato de endurance e a temporada da Porsche Cup Brasil. Enquanto Ricardo Maurício e Edu Azevedo levaram a melhor na prova, uma série de campeões surgiram em todas nas categorias e classes.

Confira como ficou a galeria de campeões e a pontuação final de todos os campeonatos.

Carrera Cup: Miguel Paludo

Carrera Sport: Renan Pizii

Carrera Trophy: Nelson Marcondes

GT3 Cup: Lucas Salles

GT3 Sport: Ricardo Fontanari

GT3 Trophy: Edu Guedes

Carrera Cup: Enzo Elias e Jeff Giassi

Carrera Sport: Enzo Elias e Jeff Giassi

Carrera Trophy: Enzo Elias e Jeff Giassi

GT3 Cup: Nelson Monteiro e Alan Hellmeister

GT3 Sport: Lineu Pires e Beto Gresse

GT3 Trophy: Paulo Totaro

Carrera Cup: Enzo Elias

GT3 Cup: Nelson Monteiro

Carrera Cup

1. Enzo Elias e Jeff Giassi 201

3. Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício 182

5. Rodrigo Mello 173

6. Francisco Lara e Guilherme Salas 155

8. Pedro Boesel 151

9. Werner Neugebauer e Fabio Carbone 145

11. Nelson Piquet Jr. 144

12. Sérgio Sette Câmara 139

13. Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande 136

15. Miguel Paludo e Dennis Dirani 124

17. Francisco Horta e William Freire 106

19. Renan Pizii 95

20. Eduardo Menossi e Diego Nunes 92

22. Pedro Aguiar e Ricardo Zonta 83

24. Georgios Frangulis e Gaetano Di Mauro 78

26. João Barbosa e João Gonçalves 74

28. Franco Giaffone e Cesar Ramos 72

30. Nelson Marcondes 59

31. Cacá Bueno 49

32. Danilo Dirani, Rubens Barrichello, JP Mauro, Felipe Fraga 45

36. Alceu Feldmann e Thiago Camilo 39

38. Sylvio de Barros, Pietro Fittipaldi, Marcelo Franco, Lucas di Grassi 29

42. Renan Guerra 26

43. Daniel Schneider 20

Carrera Sport

1. Enzo Elias e Jeff Giassi 200

3. Eduardo Azevedo 180

4. Rodrigo Mello 172

5. Francisco Lara e Guilherme Salas 154

7. Nelson Piquet Jr. 148

8. Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande 126

10. Renan Pizii 92

11. Francisco Horta e William Freire 82

13. Franco Giaffone, Cesar Ramos e Ricardo Maurício 72

16. Eduardo Menossi e Diego Nunes 62

18. Nelson Marcondes 54

19. Danilo Dirani, Georgios Frangulis e Gaetano Di Mauro 42

22. João Barbosa e João Gonçalves 40

24. Rubens Barrichello 36

25. Cacá Bueno e Marcelo Franco 30

27. Pietro Fittipaldi 24

28. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi 20

30. Renan Guerra 18

Carrera Trophy

1. Enzo Elias e Jeff Giassi - 264

2. Francisco Horta e William Freire - 160

3. Eduardo Menossi e Diego Nunes - 146

4. Georgios Frangulis e Gaetano Di Mauro - 126

5. Franco Giaffone e Cesar Ramos - 120

6. João Barbosa e João Gonçalves - 118

7. Nelson Marcondes - 96

8. Renan Pizii - 80

9. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi – 50

10. Renan Guerra e Rubens Barrichello - 48

11. Marcelo Franco e Cacá Bueno - 42

GT3 Cup

1. Nelson Monteiro e Alan Hellmeister, 238

3. Lucas Salles e Rafael Suzuki, Lineu Pires e Beto Gresse, 199

7. Matheus Iorio, 191

8. Marçal Müller, 162

9. Carlos Renaux e Vitor Baptista, 146

11. Ricardo Fontanari, 123

12. Antonio Pizzonia, 116

13. Paulo Totaro, 114

14. Guilherme Bottura e Gabriel Robe, 112

16. Vitor Meira, 104

17. Caio Castro e Tony Kanaan, 100

19. Ayman Darwich e Nicolas Costa, Márcio Mauro, 90

22. Edu Guedes e Carlos Ambrósio, Edson dos Reis e Sérgio Jimenez 88

26. Marcus Peres, 85

27. Paulo Sousa e Galid Osman, 78

29. Ramon Alcaraz, 74

30. Gustavo Farah e Sebastian Moreno, 73

32. Carol Aranha, 72

33. Caio Collet, 62

34. Leonardo Sanchez e Átila Abreu, 58

36. Tom Filho e Bruno Xavier, 56

38. Marco Pisani e Vinicius Valle, 53

39. SangHo Kim, Vitor Genz, Raphael Abbate, Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli, 36

44. Sergio Laurentys e Henrique Tielas, 34

46. Marcos Baumgart e Fernando Rosset, 29

48. Khayam Ghazzaoui, 26

49. Renan Guerra, 23

GT3 Sport

1. Lineu Pires e Beto Gresse, 240

3. Caio Castro e Tony Kanaan, 132

5. Ricardo Fontanari e Matheus Iorio, 130

7. Vitor Meira, 120

8. Paulo Totaro, 116

9. Guilherme Bottura e Gabriel Robe, 104

11. Ayman Darwich e Nicolas Costa e Marçal Müller 100

14. Márcio Mauro, 98

15. Edu Guedes e Carlos Ambrósio, 94

17. Caio Collet, 70

18. Ramon Alcaraz, 68

19. Edson dos Reis e Sérgio Jimenez, Gustavo Farah e Sebastian Moreno, 66

23. Tom Filho e Bruno Xavier, 60

25. Leonardo Sanchez e Átila Abreu, 54

27. SangHo Kim e Vitor Genz, 42

29. Paulo Sousa e Galid Osman, 40

31. Carol Aranha, 26

32. Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli, 20

34. Sergio Laurentys e Henrique Tielas e Raphael Abbate, 6

GT3 Trophy

1. Paulo Totaro 194

2. Edu Guedes e Carlos Ambrósio 168

4. Márcio Mauro 152

5. Edson dos Reis e Sérgio Jimenez 148

7. Gustavo Farah e Sebastian Moreno 142

9. Carol Aranha 126

10. Ramon Alcaraz 122

11. Caio Collet 120

12. Tom Filho e Bruno Xavier 100

14. Marco Pisanie Vinicius Valle 90

16. Sergio Laurentys e Henrique Tielas 72

18. Raphael Abbate 66

19. SangHo Kim, Vitor Genz, Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli 60

23. Marcos Baumgart e Fernando Rosset 50

25. Khayam Ghazzaoui 40

26. Renan Guerra 30

