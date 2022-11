Porsche Cup: Elias e Mohr são os mais rápidos no TL em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 foi aberto com o único treino livre para cada classe da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em Interlagos. Em uma sessão matinal bastante disputada na Sprint Challenge, Cristian Mohr finalizou com o melhor tempo a bordo do carro #3. Já pela Carrera Cup, cujos carros aceleraram no início da tarde, o mais veloz foi o líder do campeonato Enzo Elias com o carro #73.

A sexta-feira foi importante para os 45 pilotos que foram para pista acumularem quilometragem e referências em busca do melhor acerto, uma vez que, quando voltarem a acelerar na manhã deste sábado, será em sessão válida para a definição dos dois grids de largada de cada classe no fim de semana que define os campeões de sprint em 2022.

Não por acaso, a Carrera Cup registrou oito carros dentro do mesmo segundo do tempo do líder, enquanto na Challenge foram sete.

No quali de 30 minutos, cada competidor deverá buscar duas voltas rápidas. A melhor delas vale para a ordem de largada do domingo. A segunda melhor marca de cada um organiza o grid das corridas da tarde de sábado. Ambas valem pontuação cheia (22 pontos para o vencedor), e todos os carros correm sem lastro de performance no evento suporte do GP São Paulo de F1.

Esta é a 17ª vez que a Porsche Cup C6 Bank Mastercard integra o principal evento do esporte a motor no Brasil. Desde seu lançamento, em 2005, a categoria dos carros de competição mais produzidos no mundo sempre participou da programação do GP em São Paulo.

Dos seis títulos em disputa no fim de semana, quatro seguem abertos. Apenas Guilherme Bottura, na Challenge Sport, e Gustavo Zanon, na Challenge Rookie, garantiram matematicamente suas conquistas de 2022 na etapa passada, em Goiânia.

Pela Carrera Cup os favoritos são o brasiliense Enzo Elias e o gaúcho Marçal Muller, com Miguel Paludo e Christian Hahn correndo por fora.

Na Sprint Challenge, Raijan Mascarello lidera o campeonato, seguido de perto por Christian Mohr. Depois seguem ainda com chance de título Marcelo Tomasoni, Nelson Marcondes e Daniel Correa.

Já nos subcampeonatos da Carrera Sport e Carrera Rookie, Interlagos vai ser palco de um duelo pelo título. Lucas Salles lidera Franco Giaffone por quatro pontos na Sport, enquanto Lineu Pires tem 12 de margem sobre Nelson Monteiro.

As quatro corridas do fim de semana terão transmissão ao vivo pela Band e pelo canal oficial da Porsche Cup C6 Bank Mastercard no Youtube, e serão reprisadas no Sportv 3 a partir das 18h nos dois dias.

Os treinos

Carrera Cup

Minutos antes da abertura da pista para o único treino livre da Carrera Cup, o céu escureceu sobre Interlagos. Os carros foram para pista com pneus slick produzidos pela Michelin, mas na arquibancada muitos torcedores já se equipavam com capas de chuva.

Marçal Muller logo tratou de colocar uma volta rápida, com 1:37.513, tempo dominante nos primeiros 10 minutos de sessão. Então veio Pedro Aguiar para assumir a liderança. Miguel Paludo, Renan Pizii e Lucas Salles completavam o top5 -este liderando na Sport.

Christian Hahn assumiu o segundo lugar a 19 minutos da bandeirada, favorecido pelo melhor primeiro trecho do treino até então.

Na metade da sessão, Aguiar seguia em primeiro, com Hahn baixando suas marcas em segundo. Depois vinham Muller, Werner Neugebauer e Paludo. Em sétimo, Salles liderava na Sport. Em 11º, Lineu Pires na Rookie.

Pouco antes de a regressiva assinalar 10 minutos para a bandeirada, Enzo Elias assumiu a liderança com 1:36.978. Paludo assumiu o segundo lugar e continuou pisando fundo no Porsche #7. Aguiar chegou a tirar o gaúcho do segundo lugar, mas levou o troco na mesma volta. Na passagem seguinte, os dois cravaram suas melhores primeiras parciais, com tempo rigorosamente idêntico 24.884. Mas nenhum assumiu a liderança, pois Enzo havia melhorado mais ainda seu tempo de volta, estabelecendo 1:36.516.

A cinco minutos da bandeirada, Hahn também entrou na casa de 1:36, se enfiando entre Paludo e Aguiar, em terceiro. Na volta seguinte, assumiu a vice-liderança.

Muitos carros haviam recolhido para o box nos minutos finais. Mas não Marçal Muller, que cravou o melhor primeiro trecho, fez sua melhor parcial no segundo e terminou a volta com o quinto tempo no geral.

Na bandeirada, Enzo Elias ficou em primeiro com a marca de 1:36.516, seguido por Hahn, Paludo, Aguiar e Muller. Em nono, Salles foi o melhor Sport; em 12º Lineu Pires o melhor Rookie.

Muller terminou o treino com o melhor setor 1, Enzo com o 2 e Hahn com o 3. Nas velocidades máximas deu Muller 246 km/h, Muller 191 km/h e Aguiar 251 km/h.

Sprint Challenge

Após algumas voltas de reconhecimento na casa de 1:43, os carros começaram a baixar tempo.

O primeiro a andar na casa de 1:40 foi Daniel Correa, que a seguir teve o tempo desbancado por Cristian Mohr, Nelson Marcondes e Urubatan Jr.

Na metade da sessão, os cinco primeiros eram Mohr, Marcondes, Urubatan, Correa e Ricardo Fontanari.

Mas eles vinham muito próximos, separados por menos de meio segundo. Outro sinal de equilíbrio do treino era o fato de três pilotos diferentes terem os melhores trechos àquela altura: Correa o primeiro, Mohr o segundo e Urubatan o terceiro setor. E outros três os top-speeds: Marcio Mauro com 238 km/h no primeiro, Urubatan com 184 km/h no segundo e Miguel Mariotti com 242 km/h no terceiro ponto de detecção.

A 10 minutos do término da sessão, Vina Neves entrou no top5, em quinto. Em nono, o campeão Guilherme Bottura liderava pela classe Sport enquanto Nasser Aboultaif, em décimo era o melhor da classe Rookie.

Mohr quebrou a marca de 1:40 a nove minutos da bandeirada, com 1:39.453. Marcondes baixou sua volta e se aproximou do líder, seguido por Bottura e por Raijan Mascarello. Marcelo Tomasoni também entrou no top5, a seis minutos da bandeirada.

Bottura foi o segundo na casa de 1:39, mas não o suficiente para ir para a liderança, cravando o segundo melhor tempo até então. Caio Castro veio imediatamente atrás para ser terceiro, com Marcondes e Tomasoni completando o top5.

Tomasoni avançou para terceiro a dois minutos do fim. Caio Castro, logo atrás, abriu a volta da bandeirada com o primeiro trecho roxo, mas não conseguiu melhorar seu tempo nos outros dois setores, terminando a sessão em quarto. Marcondes completou o top5.

Em segundo atrás apenas de Mohr, Bottura foi o mais rápido na classe Sport. Em um respeitável nono lugar, o campeão antecipado da classe Rookie, Gustavo Zanon desbancou Aboultaif da liderança na divisão na volta da bandeirada.

Os autores dos melhores trechos do treino foram Caio Castro, Mohr e Tomasoni. E os donos dos topspeeds foram Marcio Mauro (238 km/h), Junior Dinardi (185 km/h) e Tomasoni (243 km/h).

Elias disse: “Não tem jeito melhor de começar o final de semana do liderando. Consegui encaixar bem, o treino é curto e as condições de pista muito diferentes por conta da borracha da F1. Todos esses detalhes fazem diferença, ainda mais em um treino com chances de chuva a qualquer momento. Só reiteramos o que fizemos durante o ano todo, um trabalho sólido e consistente em um carro muito confiável. Isso me deixa muito motivado para o quali de amanhã e para as corridas.”

Mohr disse: “É muito importante sair bem logo no primeiro treino, isso nos dá confiança e faz entender que estamos em um bom caminho. Vamos pensar nos ajustes finos por causa da borracha que vai aumentar de hoje para amanhã. Vamos para cima e buscar esse caneco.”

Resultados

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias 1:36.516

2. #26 Christian Hahn +0.279

3. #7 Miguel Paludo +0.336

4. #20 Pedro Aguiar +0.480

5. #544 Marcal Muller +0.505

6. #8 Werner Neugebauer +0.515

7. #16 Renan Pizii +0.793

8. #1 Alceu Feldmann +0.992

9. #70 Lucas Salles (S) +1.247

10. #3 Franco Giaffone (S) +1.376

11. #88 Georgios Frangulis (S) +1.384

12. #888 Lineu Pires (R) +1.405

13. #9 Edu Guedes (R) +1.649

14. #87 Nelson Monteiro (R) +1.713

15. #17 Leo Sanchez (R) +1.726

16. #5 Sylvio de Barros (R) +1.859

17. #116 Marcelo Hahn (S) +1.911

18. #77 Francisco Horta (S) +2.187

19. #44 Gustavo Farah (R) +2.244

20. #25 Paulo Sousa (R) +2.486

21. #85 Eduardo Menossi (S) +2.573

22. #80 Rouman Ziemkiewicz (S) +2.723

23. #33 Bruno Campos (R) +2.784

24. #121 João Barbosa (R) +2.898

S: Sport

R: Rookie

Sprint Challenge

1. #3 Cristian Mohr 1:39.453

2. #117 Guilherme Bottura (S) +0.412

3. #5 Marcelo Tomasoni +0.554

4. #22 Caio Castro +0.604

5. #199 Nelson Marcondes +0.678

6. #80 Raijan Mascarello +0.819

7. #17 Ricardo Fontanari +0.971

8. #1 Urubatan Junior +1.026

9. #33 Gustavo Zanon (R) +1.037

10. #69 Daniel Correa +1.106

11. #20 Vina Neves +1.184

12. #21 Miguel Mariotti (S) +1.333

13. #555 Ayman Darwich +1.340

14. #11 Marcio Mauro +1.505

15. #99 Nasser Aboultaif (R) +1.620

16. #71 SangHo Kim (R) +1.625

17. #77 Josimar Junior (S) +1.808

18. #55 Ramon Alcaraz (S) +2.179

19. #2 Junior Dinardi (R) +2.222

20. #74 Piero Cifali (R) +3.415

21. #14 Andre Gaidzinski (S) +3.420

S: Sport

R: Rookie

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 8 – Interlagos (F1)

Sábado, 12 de novembro

09:30 – 10:00 – Quali – Sprint Challenge

10:25 – 10:55 – Quali – Carrera Cup

14:00 – 14:30 – Corrida 1 – Sprint Challenge

14:55 – 15:25 – Corrida 1 – Carrera Cup

Domingo, 13 de novembro

09:55 – 10:25 – Corrida 2 – Sprint Challenge

11:20 – 11:50 – Corrida 2 – Carrera Cup

