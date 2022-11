Porsche Cup: Josimar Jr. chega a Interlagos para disputa da final de campeonato sprint

Carregar reprodutor de áudio

Josimar Júnior desembarca no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, neste final de semana, para a disputa da oitava etapa da Porsche Cup – final do campeonato sprint da categoria – que será realizada dentro da programação do GP de São Paulo de Fórmula 1. O pernambucano comandante do carro #77 pretende retomar a vice-liderança da classe Challenge Sport. No momento, Josimar ocupa o terceiro lugar na classificação na tabela, com 58 pontos, a dois do segundo.

“Chegamos nesta última etapa do campeonato sprint competitivos. Tivemos alguns imprevistos no ano, como furo no pneu na Argentina e o acidente em Goiânia, que atrapalharam a luta pela conquista do título. Mas, nas próximas duas corridas, queremos buscar a vice-liderança na divisão e a melhor posição possível na classificação geral”, afirmou o pernambucano. Na tabela que totaliza todos os carros da Sprint Challenge, o piloto ocupa a nona posição, com 65 pontos.

Josimar se considera preparado para o desafio e tem grandes expectativas para o confronto. “Competir em Interlagos com o clima de F1 vai ser especial. A pista já é maravilhosa, mas para um evento internacional e importante como é este, os cuidados são redobrados e a infraestrutura fica muito boa, além da presença de um grande público. E tudo isso anima bastante”, aponta.

Neste primeiro ano na Porsche Cup, Josimar Júnior revela ter ficado impactado com o formato de disputa da categoria e motivado em cada prova que participa. “O formato do campeonato é interessante, pois premia realmente quem foi mais regular durante todo o ano. Após uma pole e vitória em Goiânia, estou bem motivado para fazer duas grandes corridas em Interlagos, treinei bastante e me sinto preparado para conquistar um grande resultado”, declara.

O piloto é cauteloso em revelar os métodos que utilizará para os embates deste final de semana. “A estratégia é buscar fazer uma boa classificação e tentar largar no pelotão da frente nas duas corridas. Já que nesta etapa não teremos inversão do grid, nas corridas iremos para cima, para tentar a melhor posição possível”, promete o titular do Porsche #77.

