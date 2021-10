Georgios Frangulis completou neste domingo sua jornada de recuperação em Goiânia, pela 6ª etapa da Porsche Cup. O piloto da Oak Racing Team (ORT) precisou superar as dificuldades de ser abalroado no sábado e jogado para fora da pista neste domingo, para recuperar posições e levar a ORT ao pódio na corrida 2, com o 4º lugar na classe Trophy.

Frangulis chegou a ocupar a 20ª colocação na corrida 2 após ser jogado para fora da pista, mas com excelente performance ganhou cinco posições e colocou o Porsche #88 nas primeiras colocações da classe.

O próximo compromisso da ORT pela Porsche Cup acontece no dia 16 de outubro, na segunda etapa do Endurance, também em Goiânia.

“Positivo foi terminar a corrida e isso foi o melhor do fim de semana”, disse Frangulis. “Foi um fim de semana difícil, quinta e sexta tivemos problemas com o carro que estava com setup de chuva e ninguém percebeu, nem eu, nem a equipe e nem a categoria.”

“Basicamente não treinamos quinta e sexta. O tempo do quali de hoje foi 1.2s mais lento que o de sábado, não sei se isso foi problema do carro ou de confiança minha, o carro estava muito difícil de guiar. Não sabíamos se o carro ia estar pronto para o quali, ficou pronto em cima da hora.”

“Ainda sim consegui salvar um pódio depois de errar na primeira volta. Agora é mudar o foco que a Endurance corre semana que vem, preciso concentrar que a pista é a mesma, mas a mentalidade tem que ser diferente.”

