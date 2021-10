Após dois sextos lugares conquistados neste final de semana em Goiânia, Werner Neugebauer garantiu pontos importantes para a classificação da Porsche Carrera Cup e chegará na briga pelo título na etapa final da temporada em novembro, que será disputada em Interlagos. Com 152 pontos conquistados no total, o piloto do carro #8 é atualmente o segundo colocado, a quatro pontos do líder, Marçal Muller.

“A briga pelo título será muito empolgante e disputada na grande final em Interlagos”, disse Neugebauer. “Muitos pilotos embolados e com chance de ser campeão e sem ninguém levando lastro de sucesso. O final de semana em Goiânia foi importante, pois corremos pensando no campeonato e conseguimos manter nossas chances de título. Então agora vamos trabalhar bastante para vencer em Interlagos”, comentou.

De olho na preparação para a última rodada da Porsche em Interlagos, o piloto gaúcho busca a vitória.

“Agora a ansiedade para a última etapa está a milhão, mas vamos trabalhar com calma neste mês que ainda temos até a grande final. Será muito importante manter a preparação com um foco de 200%, então seguiremos nessa pegada até lá”, concluiu Werner.

A grande final da Porsche Cup na Sprint será nos dias 13 e 14 de novembro, em São Paulo, enquanto a próxima etapa do campeonato de Endurance será já na semana que vem, mais uma vez em Goiânia, no dia 16 de outubro.

