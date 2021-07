Porsche Cup: Na bronca, Enzo Elias consegue sexto em Interlagos

Depois de uma jornada difícil em Curitiba, Enzo Elias voltou a correr entre os dez mais rápidos na Porsche Carrera Cup. O brasiliense de 19 anos de idade largou em sexto em São Paulo, recebendo a bandeirada na mesma posição.

Depois de treinos livres disputados em pista seca na sexta-feira, o sábado amanheceu com pista molhada em São Paulo. No quali não choveu, nem na corrida, mas antes das duas atividades sim, e os carros foram equipados com pneus para piso molhado.

Tanto na tomada de tempo, quanto na prova, o gerenciamento dos pneus foi chave, uma vez que com a pista secando os compostos rapidamente se deterioravam.

Com os pontos conquistados neste sábado, Enzo mantém a quinta posição no campeonato.

“É nítido que temos problemas no carro desde Curitiba”, disse Enzo. “Estamos sem ação e não dá para continuar o campeonato assim, parecia que eu estava no gelo. A condição já não era fácil e isso foi um agravante. Vamos trabalhar aqui para corrigir isso para a sequência do campeonato.”

Após a cerimônia de pódio, foi sorteado pelo vencedor Marçal Müller o número 8, determinando a respectiva inversão de grid para domingo. Assim, o mais jovem campeão em eventos de Porsche em todos os tempos vai partir em terceiro no grid.

Veja como foi a corrida

