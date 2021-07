Raijan Mascarello cruzou a linha de chegada da corrida 1 da etapa de Interlagos da Porsche GT3 Cup com uma diferença de 9.3 segundos sobre Daniel Correa. O piloto do carro #80 conseguiu se desvencilhar do restante do pelotão logo após a largada, quando largou da pole position.

Após o término da corrida, o piloto paranaense negou que a corrida tenha sido fácil, mas elogiou o preparo do carro para o fim de semana.

“Fácil não foi, você sempre comete um errinho aqui e ali, por isso vim em um ritmo rápido na primeira metade da prova, para ter uma distância, quando vi que o carro estava bom. No final, até aliviamos o pé, e mesmo assim ele respondeu bem. O carro estava muito bem acertado, o setup que a equipe fez foi perfeito.”

Líder da GT3 Cup, Mascarello também teve que lidar com o lastro de 50 quilos.

“Quando o carro está bom, você tira de letra a questão do peso extra, nosso único problema era na subida do Café, no restante, estava bom.”

“Desde ontem, quando fizemos um stint de corrida, rodamos 25 minutos sem parar, estávamos com um ritmo legal, e eu disse que a corrida seria boa. Fizemos a pole com uma boa diferença, mas a corrida é que valeu.”

Veja como foi a corrida

