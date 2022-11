Porsche Cup: Enzo Elias disputa título na preliminar da F1

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, nos dias 11, 12 e 13 de novembro, o Autódromo de Interlagos recebe o GP de São Paulo de Fórmula 1 e a Porsche Cup realizará a última etapa da temporada 2022 do campeonato sprint, juntamente com a categoria máxima do automobilismo mundial.

Em ótima fase, o piloto brasiliense Enzo Elias chega à capital paulista totalmente focado para lutar pelo título. Atualmente, ele acumula quatro vitórias no ano e lidera com 162 pontos na Porsche Carrera Cup.

Em 2019, Elias sagrou-se campeão da Porsche GT3 Cup e, em 2021, conquistou os títulos ‘Overall’ e Endurance da Carrera Cup. Assim, o jovem vai agora em busca de seu tetracampeonato no certame dos carros de competição mais produzidos do mundo.

“Dividir a pista com a F1 e correr diante desse público fantástico que é apaixonado por automobilismo é sempre uma emoção muito grande. Chego nessa etapa final na melhor posição possível, como líder do campeonato”, disse Enzo.

“No começo da temporada, enfrentamos contratempos em algumas provas, e isso nos custou pontos importantes na tabela de classificação. Com muita garra, determinação e um trabalho bastante sólido ao longo do ano, demos a volta por cima. Quero agora usar toda essa nossa força para lutar por esse título em Interlagos”, finalizou.

VÍDEO: VEJA A ETAPA DE GOIÂNIA DA PORSCHE CUP ENDURANCE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: