Como é tradição, a Porsche Carrera Cup vai integrar a programação do GP de São Paulo de Fórmula 1 neste final de semana. Mas se por um lado Max Versrtapen já é o campeão mundial, por outro, na disputa entre os modelos 992 a briga pelo título está pegando fogo.

Na categoria Carrera Cup, três pilotos brigam pela taça. Chris Hahn é hoje o terceiro colocado do campeonato, separado por 20 pontos do líder Enzo Elias e com 10 a menos que o vice Marçal Muller. Com duas corridas - uma no sábado e outra no domingo -, 44 pontos ainda estão em jogo na grande final do campeonato, em Interlagos.

“Meu objetivo era chegar à decisão dependendo apenas do meu desempenho para conquistar o título, mas nosso rendimento na Argentina e em Goiânia foi ruim e complicou nossa situação na tabela”, ponderou Chris. “Mesmo assim chegamos à final do campeonato sprint brigando pelo título e a corrida é em Interlagos, uma pista onde costumo ter bons resultados. Então vou fazer minha parte, buscar vencer e somar o maior número de pontos possíveis nesta final”, finalizou o piloto do carro #26.

Marcelo Hahn, que compete na categoria Sport, também participa da competição: “Esta é uma prova muito gostosa de disputar. Todo o clima da Fórmula 1 que cerca o evento, a atmosfera do autódromo lotado são diferentes. E tudo isso aumenta a nossa gana de brigar pela vitória e subir no mesmo pódio que os pilotos da F1 no domingo”.

As atividades de pista da última etapa do Porsche Carrera Cup serão intercaladas com a Fórmula 1 e começam nesta sexta-feira com o treino livre às 14h. No sábado, os carros voltam para a pista para o quali, marcado para as 10h25, e a primeira corrida do final de semana, às 14h55. A segunda corrida é no domingo, às 11h20. As duas provas serão transmitidas ao vivo pela Band e pelo canal oficial da categoria no YouTube.

