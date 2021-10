Enzo Elias e Jeff Giassi mantiveram a ótima forma apresentada na etapa de Interlagos da Porsche Endurance e largam da segunda colocação na Carrera, sendo a dupla mais rápida na classe Trophy no classificatório para os 300 km de Goiânia.

Jeff Giassi foi o primeiro piloto da dupla a enfrentar o treino classificatório em Goiânia. O campeão do Porsche Carrera Esports Brasil mostrou muita velocidade e se colocou em terceiro lugar geral e primeiro colocado na classe Trophy.

Na segunda parte do classificatório Enzo Elias assumiu o comando do bólido #73, o jovem de 19 anos cravou a quinta melhor marca da sessão e com a médias das voltas Enzo e Jeff largam do segundo lugar neste sábado.

“Eu amo correr em Goiânia e a pista sempre foi muito boa comigo", disse Elias. "Esse resultado me surpreendeu muito, largamos em segundo lugar entre os melhores pilotos do Brasil e eu fiquei com o quinto melhor tempo entre os pilotos de maior BoP".

"Tenho que parabenizar o Jeff pelo ótimo trabalho que ele tem feiton também por aqui. Vamos correr com cabeça para pensar nos nossos dois campeonatos, a geral e a classe que estamos na briga pelos dois"

“Uma sensação muito boa sair do automobilismo virtual para o real", disse Giassi. "O Porsche Esports Brasil que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje correndo nos carros de verdade. Minha volta foi muito boa no quali e isso me deixou muito feliz".

"Converso muito com o Max Verstappen, nós andamos juntos no virtual em eventos de Endurance. O Max é muito atencioso e acessível para pedir ajuda. Ele conhece bem o carro também pois o pai dele tem o 911 e ele sempre anda também. Ele tem me ajudado muito com essa transição".

A dupla com a menor média de idade do grid ocupa a segunda colocação do campeonato da Carrera Cup e lidera a classe Trophy, agora a meta é liderar as duas classificações.

A etapa de Goiânia da Porsche Endurance Series acontece neste sábado com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e flashes pela Band, a partir das 12h35.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?