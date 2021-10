Enquanto Miguel Paludo e Dennis Dirani garantiram a pole geral dos 300km de Goiânia, segunda etapa da Porsche Cup Endurance em 2021, na GT3 Cup, a ponta ficou com Lucas Salles e Rafael Suzuki, que vêm dominando a categoria nos últimos meses.

Na semana passada, Salles teve uma performance dominante em Goiânia, vencendo as duas corridas Sprint da GT3, além de ter vencido com Suzuki a primeira Endurance, realizada em Interlagos em agosto.

Mas, segundo Salles, a pole não foi nada fácil de ser obtida devido às condições adversas da pista.

“Os treinos já estavam bem complicados, tomamos muito nos treinos porque a pista estava bem diferente da semana passada, com mais carros andando. Na classificação, consegui melhorar muito meu tempo, então foi uma evolução que valeu a pena. E o Rafael acelerou muito no grupo dele para conseguir essa pole position. Me deixa muito feliz”.

Suzuki rasgou elogios a Salles, afirmando que sua performance na classificação fez a diferença.

“Largar na pole é bom. O Lucas fez a diferença hoje, virando em um tempo muito próximo do Marçal [Müller], que é o líder da Carrera, mesmo com menos experiência. E isso tornou as coisas mais fáceis para mim”.

Suzuki ainda diz que poderia ter sido melhor, se não fosse sua última volta na classificação.

“Minha volta na classificação poderia ter sido muito melhor, olhando agora, mas agora o foco é trabalhar porque a corrida tem 3 horas de duração. Temos que ver a estratégia de cada equipe, se larga o piloto da Porsche ou o convidado. E a corrida de amanhã será uma Sprint, apesar de ter três horas. Não dá pra ficar poupando”.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

