Enzo Elias teve uma corrida movimentada em Interlagos, depois de perder seis posições para escapar dos acidentes da largada, o piloto da equipe Farben fez uma prova de recuperação impecável e com duas ultrapassagens na mesma volta nos minutos finais recebeu a bandeira quadriculada em quarto lugar.

Elias chega para última etapa da Porsche Cup animado por ser o único representante do Brasil no Porsche Junior Program, que será realizado na Espanha.

Na largada, ele perdeu seis posições após ficar preso atrás de Marçal Müller, que enfrentava problemas. Duas voltas mais tarde já ocupava o oitavo lugar após superar Franco Giaffone e Rodrigo Mello.

Mostrando muita velocidade, Enzo subiu para o sétimo lugar após ótima ultrapassagem sobre Renan Pizii no ‘S do Senna’ e rapidamente chegou em Cristiano Piquet, a ultrapassagem aconteceu no fim da reta dos boxes.

Na sequência, Enzo passou a diminuir a diferença para Pedro Aguiar, o quinto colocado. A distância era superior a dois segundos, mas o brasiliense conseguiu se aproximar e passou a atacar Aguiar nos minutos finais de corrida.

Faltando apenas sete minutos para o fim, Elias encostou em Aguiar e Pedro o Boesel, o piloto Farben aproveitou a manobra de ataque de Aguiar sobre Boesel e na entrada do ‘S do Senna’ assumiu a quinta colocação. Na mesma volta colocou por dentro na entrada da curva do Laranjinha e assumiu o quarto lugar com autoridade, posição em que recebeu a bandeira quadriculada em Interlagos.

Enzo Elias volta a acelerar pela Porsche Cup amanhã na segunda prova da etapa e All-Star Race, a partir das 9h25.

“Foi uma corrida que começou confusa, fiquei encaixotado no acidente da primeira volta e isso me derrubou muito no grid”, disse Elias. “Tínhamos um pneu novo no carro e com isso estávamos rápidos, mas a confusão na primeira volta quebrou nossos planos. P4 foi o máximo que conseguimos fazer, agora é focar em amanhã para conseguir um bom resultado tanto na Sprint quanto na All-Star Race.”

