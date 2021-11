Neste sábado, Leo Sanchez subiu ao pódio em Interlagos ao conquistar o 4º lugar da corrida 1 da Porsche GT3 Cup, o piloto do carro #15 ainda recebeu a bandeira quadriculada com o oitavo lugar na classificação geral.

Sanchez precisou ter muita calma e perícia para avançar quatro posições desde a largada e chegar ao pelotão da frente na capital paulista.

Largando em 12º lugar, ele escapou dos incidentes no “S”do Senna e assumiu o 10º lugar logo na primeira volta, sendo 5º na classe Sport.

No segundo giro, o piloto do carro #15 conquistou o 9º lugar e avançava na corrida. Uma volta depois Sanchez aproveitou o erro de um concorrente e saltou para oitavo lugar, neste momento aconteceu a primeira intervenção do safety car para a retirada de um carro.

Após a relargada, sem incidentes, a corrida seguia equilibrada com os 10 primeiros colocados próximos, Léo tentava se aproximar ainda mais de Guilherme Bottura, em busca do terceiro lugar na classe Sport.

A corrida seguiu sem modificações nas posições e Leonardo Sanchez completou a prova na oitava posição da GT3 Cup e subiu no pódio da classe Sport com o 4º lugar.

“O quali hoje não foi como eu queria, não encaixei a volta e a bandeira vermelha dificultou ainda mais", disse Leo. "Consegui fazer uma boa largada na corrida e escapar dos acidentes. Fiz bons pontos e aproveitei para fazer uma corrida mais conservadora que terminou com um pódio importante para nós.”

O próximo compromisso de Leonardo Sanchez pela Porsche GT3 Cup acontece neste domingo, em Interlagos, às 8h30.

