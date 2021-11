Porsche Cup: Enzo Elias quer ser campeão do Endurance e ‘overall’

Enzo Elias retorna a Interlagos neste fim de semana para disputar a etapa final da temporada 2021 da Porsche Endurance Series. Enzo forma dupla com o piloto Jeff Giassi para juntos lutarem pelo título do Endurance. Elias mira também ser campeão ‘overall’.

Neste fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro, a Porsche Cup encerra a temporada 2021 com a realização, em Interlagos, da etapa final da Porsche Endurance Series.

O piloto brasiliense, que representou o Brasil neste mês de novembro na edição de 2021 do Porsche Motorsport Junior Programme, na Espanha, se une novamente a Jeff Giassi, maior nome do automobilismo virtual brasileiro, para juntos guiarem o bólido #73 no icônico traçado paulistano.

Na tabela de classificação da Carrera, a dupla aparece na vice-liderança da classe geral e na liderança absoluta da divisão Trophy com 116 e 144 pontos, respectivamente.

Enzo desembarca em São Paulo mirando duas grandes conquistas: vencer o campeonato de Endurance, juntamente com Jeff, e sagrar-se campeão ‘overall’, que é a soma de pontos do piloto, sem descartes, em ambos os certames Sprint e Endurance.

“Acabei de voltar da Espanha onde disputei o Porsche Motorsport Junior Programme. Vou agora para este último fim de semana de corrida do ano e estou muito confiante para lutar por esses títulos. Quero ser campeão do Endurance e também campeão ‘overall’. Estou pronto para isso”, disse Enzo Elias.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem o quali e a corrida final da Porsche Cup em 2021. A largada dos 500 km acontece às 13h15 deste sábado.

