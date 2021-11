Nesta terça-feira, às 21h, a Porsche Esports Carrera Cup abre a quarta etapa da classe rainha, em Spa-Francorchamps, Bélgica. Na última rodada do maior campeonato de simracing do País, em Road Atlanta, Jeff Giassi e Victor Miranda triunfaram em provas decididas nas últimas curvas.

A quarta parada do Porsche Esports Carrera Cup chega ao tradicional circuito belga rodeada de expectativas: Jeff Giassi e Gustavo Ariel seguem mostrando a excelente disputa entre dois dos principais pilotos de automobilismo virtual do país. Giassi lidera a competição com 195 pontos, 22 a mais que Gustavo Ariel, o vice-líder.

Apesar de faltar apenas duas etapas para o fim do campeonato que utiliza o modelo Porsche 911 GT3 Cup “992”, vinte e cinco pilotos possuem chances matemáticas de conquistar o título, mostrando o equilíbrio e alto nível dos pilotos do grid.

Uma das mais icônicas e desafiadoras pistas do mundo, Spa-Francorchamps promete levar os pilotos da Porsche Esports Carrera Cup ao limite em seus 7.004 metros de traçado. A famosa curva Eau-Rouge também promete colocar a habilidade dos pilotos à prova.

A temporada atual do Porsche Esports Carrera Cup Brasil é também a primeira competição oficial Porsche em todo mundo a alinhar os novíssimos Porsche 911 GT3 Cup “992” virtuais em seu grid, atraindo a atenção da organização alemã como uma referência real para os futuros campeonatos da marca.

Na etapa da Bélgica serão disputadas duas provas de 30 minutos com inversão de grid dos 10 primeiros colocados da primeira para a segunda bateria.

A quarta etapa da Porsche Esports Carrera Cup será transmitida nesta terça, dia 30/11, a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil. A narração é de Thiago Alves, com comentários de Pancho Favoretto e Lorenzo Bonder.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

Campeonato (top 10)

1. Jeff Giassi – 195 pontos

2. Gustavo Ariel – 173

3. Victor Miranda – 123

4. Rafael Martins – 111

5. Caique Oliveira – 108

6. Dudu Barrichello – 104

7. Felipe Baptista – 104

8. Matheus Machado – 90

9. César Froener – 90

10. Erick Goldner - 89

