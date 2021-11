A icônica montadora alemã Porsche realizará a partir do próximo dia 22 de novembro, em Aragón, na Espanha, mais uma edição de seu Porsche Motorsport Junior Programme, seletiva mundial da marca para revelar novos talentos para seu time de pilotos oficiais.

Campeão de 2019 da Porsche GT3 Cup e vice-campeão de 2020 da Porsche Carrera Cup, o piloto brasiliense Enzo Elias, 19 anos, foi selecionado para representar o Brasil nesse programa global e será o único atleta da América Latina entre os 12 competidores de diversos países.

O vencedor assinará um contrato de piloto junior da montadora para disputar campeonatos da marca na Europa e no mundo. E para a temporada 2022, o desafio para esse piloto junior será competir na Porsche Supercup, evento suporte da Fórmula 1 que é disputado nos autódromos mais famosos do planeta.

A edição 2021 do Porsche Motorsport Junior Programme começa, então, no dia 22 de novembro e compreende diferentes etapas, as quais contemplam testes físicos, simulações de coletivas de imprensa para avaliar o comportamento dos atletas diante da mídia e, claro, atividades de pista. Enzo embarca para a Espanha já nesta quinta-feira (18) para se adaptar ao fuso horário e estar pronto para o início da seletiva na próxima semana.

“Estou bastante ansioso e confiante para o Junior Programme. Entendo que me encontro no melhor momento para enfrentar esse desafio. Tenho me preparado para isso há muito tempo e chegou a hora de eu mostrar para o que vim. Vou para cima, vou para ganhar”, disse Enzo Elias.

