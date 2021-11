Georgios Frangulis termina a temporada da Porsche Carrera Cup Sprint com um pódio em Interlagos. O piloto havia recebido a bandeira quadriculada na sexta colocação da classe Trophy mas a desclassificação de dois concorrentes alçou o piloto do carro #88 para o quarto lugar na preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1.

Com o resultado o piloto da Oak Racing Team (ORT) completa seu primeiro ano na classe Carrera Trophy com o sexto lugar na classificação.

O fim de semana do “Grego” foi movimentado, ainda na sexta-feira percebeu um problema no seu Porsche, a organização providenciou a troca do bólido para as atividades de sábado. Na corrida 1 o piloto da ORT acabou sofrendo um contato forte na curva do lago e abandonou a prova.

No domingo, Georgios fez uma corrida heroica para levar o carro da ORT ao fim da prova da Porsche Carrera Cup após sofrer o contato de um concorrente. O carro foi danificado e Frangulis perdia 10km/h de velocidade de reta, mas o problema não impediu o piloto do Porsche #88 de tirar mais de 20 segundos de diferença para o pelotão e receber a bandeira quadriculada em sexto na classe Trophy.

Mais de 24 horas após o término da prova a CBA anunciou a punição de dois concorrentes, alçando Georgios Frangulis ao quarto lugar da classe Trophy e consequentemente ao pódio da preliminar do GP São Paulo.

Ainda no domingo Gaetano Di Mauro assumiu o carro da ORT para o Oakberry All-Star Race, prova que dava como prêmio um Porsche 718 Spyder. O piloto fez uma prova espetacular e em poucas voltas fez dez ultrapassagens para sair do 18º posto e alcançar o oitavo lugar. Infelizmente uma falha mecânica após o toque de um concorrente tirou a equipe da corrida.

“Queríamos muito nosso primeiro pódio em uma preliminar de Fórmula 1. Ele não veio no domingo mas veio hoje com o quarto lugar na Trophy após punição de dois pilotos. Nosso troféu está chegando para guardarmos este momento na memória. Ano que vem a gente estará no pódio certo, pode cobrar.”

O próximo compromisso da ORT pela Porsche Cup acontece no 4 de dezembro, em Interlagos, pela última etapa da Endurance Series.

A Oak Racing Team foi uma das poucas empresas brasileiras a ativar um camarote no GP São Paulo de Fórmula 1. Através da marca OAKBERRY dividiu um camarote com a Scuderia Ferrari durante todo o evento.

RECORDE, 'RECONCILIAÇÃO' e BASTIDORES: Saiba TUDO da cobertura do GP de SÃO PAULO de F1 na TV Band

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: