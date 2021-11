Porsche Cup: Enzo Elias termina temporada 2021 no top-5

Enzo Elias completou neste domingo a temporada 2021 da Porsche Carrera Cup Sprint. O piloto Farben completou a corrida 2 em sexto lugar, mesma posição em que largou.

No All-Star Race, prova que aconteceu após a corrida 2 da Carrera Cup e premiava a dupla vencedora com um Porsche 718 Spyder, Diego Nunes largou na terceira posição, mas abandonou a corrida.

Em uma temporada muito consistente, com vitória na divisão principal da Porsche Cup, o brasiliense terminou na 5ª colocação do campeonato.

Largando da sexta posição, Elias fez uma largada segura, tentando escapar dos acidentes e manteve o sexto lugar. Na sequência o brasiliense ultrapassou Werner Neugebauer e assumiu a quinta colocação.

Duas voltas depois Elias voltou para o sexto lugar e procurou manter a constância, no final dos 27 minutos de corrida o piloto do carro #73 recebeu a bandeira quadriculada em sexto.

Após a corrida 2 aconteceu o All-Star Race, Diego Nunes assumiu o caro #73 da Farben e largou da terceira posição. Nunes sofria com o desgaste excessivo dos pneus e caiu para o 15º lugar, durante a prova Nunes abandonou a prova com problemas.

A equipe Farben retorna a Interlagos no dia 4 de dezembro com a última etapa da Edurance Series.

“Sentimentos confusos pelo campeonato de Sprint”, disse Elias. “Nosso desempenho era muito bom para brigarmos pelo título, mas ficamos de mãos atadas nessa etapa, o carro não tinha velocidade e não conseguimos desenvolver todo nosso potencial. Estava muito pronto para levar mais esse título. Parto para o Junior Program com a cabeça boa e em busca de ser o primeiro brasileiro a vencer esse evento.”

