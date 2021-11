Porsche Cup: Leo Sanchez conquista top-10 na preliminar da F1

Leonardo Sanchez completou neste domingo a temporada 2021 da Porsche GT3 Cup, em Interlagos, com o 10º lugar na preliminar da Fórmula 1.

O piloto fez uma prova movimentada, ganhando quatro posições logo na primeira volta. Um toque na parte final da corrida fez Leo remar novamente e completar a prova no top-10.

Com o resultado, ele fechou o certame em 10º lugar na GT3 Cup e 5º na GT3 Sport.

Largando do 14º lugar, Sanchez fez uma excelente largada em Interlagos. Escapou dos acidentes na primeira curva e ganhou quatro posições, com direito a uma ultrapassagem espetacular sobre Ayman Darwich, os pilotos vieram lado a lado no miolo do circuito até a finalização da manobra no bico de pato.

Na terceira volta, Sanchez assumiu o nono lugar com uma ótima ultrapassagem na curva do lago. Na classe Sport o piloto do carro #15 era o quarto colocado.

Na sequência, Ricardo Fontanari se tornou o alvo de Sanchez, que tirou uma diferença de mais de dois segundos e passou a atacar o carro #17.

Embora Sanchez fosse mais rápido, acabou sendo atacado por Ayman Darwich nos minutos finais. A disputa era quente e Léo foi tocado pelo piloto concorrente e rodou na entrada da curva do Laranjinha.

Ele retornou na 11ª posição e com muita garra conquistou o 10º lugar na preliminar da Fórmula 1 da Porsche GT3 Cup.

Com a temporada 2021 da Porsche Cup encerrada, o piloto pretende anunciar em breve os planos para a próxima temporada.

“Foi um domingo muito gostoso em Interlagos, com disputas interessantes”, disse Sanchez. “Infelizmente, rodei em disputa com o Ayman. Mesmo assim, consegui boas posições e aproveitar bem essa oportunidade. Agora é focar na Endurance e já começar a pensar na temporada de 2022.”

