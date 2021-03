Porsche Cup: Equivoco Racing apresenta layout para temporada 2021

A Porsche Cup realizou nesta semana uma apresentação da temporada 2021 no Autódromo de Interlagos e a equipe Equivoco Racing aproveitou para revelar o layout dos carros de Paulo Totaro e Márcio Mauro, que ressalta neste ano o trabalho da marca na área de sustentabilidade.

A pintura, uma mistura das cores bege e verde com a textura jeans marcando a parte traseira do modelo 911 GT3 Cup 991, é uma alusão ao primeiro jeans sustentável do Brasil, que será lançado em 2021 pela marca. Além disso, a Equivoco Racing assumiu o compromisso de neutralizar a emissão de carbono emitida pelos dois carros na temporada com o plantio de árvores na região de Avaré, em São Paulo.

"A Equivoco está criando produtos com apelo sustentável e vamos aproveitar para fazer a neutralização da emissão de carbono dos nossos dois carros nesse trabalho que está girando em torno da sustentabilidade", afirma Totaro.

O macacão dos dois pilotos também segue a mesma temática, com a dupla participando de um extenso media day com a imprensa especializada e realização de sessões de fotos oficiais durante a manhã, além de fazer o primeiro contato com os carros nos treinos de pré-temporada realizados no templo do automobilismo.

"Estamos muito contentes em voltar e estávamos sentindo falta desse clima gostoso e alegre da Porsche Cup. Com macacão e pintura novas, então, torna tudo ainda mais especial", diz Totaro. "Foi um dia bastante produtivo dentro e fora das pistas, que só aumentou a nossa vontade de correr. Agora é contar os dias até o início da temporada", completa Marcio Mauro.

A Porsche Cup volta a Interlagos nos dias 20 e 21 de março para a abertura da temporada 2021, que terá nove etapas, sendo seis válidas pelo campeonato Sprint e três pela Endurance Series.

