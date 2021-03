Dentro e fora das pistas, a temporada 2021 já começou bem movimentada para a Oak Racing Team. Depois de confirmar presença na Stock Car junto ao piloto Felipe Massa e de celebrar o título do jovem Rafa Câmara no WSK Champions Cup em Adria, na Itália, a equipe foi representada por Georgios Frangulis na pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos, nesta semana.

O piloto e empreendedor venceu a última prova da classe GT3 Cup ao lado de Gaetano di Mauro em 2020 e 'sobe' para os carros de motor 4.0 em 2021, quando disputa a Carrera Cup com o carro #88.

A máquina, aliás, chamou atenção por causa do design único, feito à mão pelo artista Rafael Sanches Filadelfio, que compareceu ao autódromo da zona sul paulistana para mostrar todo o seu talento no Porsche 911 GT3 Cup de Frangulis, conhecido como o 'Grego'. Veja o desenho:

Carro de Georgios Frangulis 1 / 3 Foto de: Luca Bassani Carro de Georgios Frangulis 2 / 3 Foto de: Luca Bassani Carro de Georgios Frangulis 3 / 3 Foto de: Luca Bassani

O piloto falou mais sobre a iniciativa: "O layout (definitivo) vai chegar só um pouco diferente. A gente gosta de fazer fora da caixa, fazer coisa diferente. Acho que, quanto mais a gente conseguir aproximar todos os produtos do automobilismo, melhor."

"Essa iniciativa é uma arte para a pista e o carro vai correr de verdade, né... Não é uma 'simples' intervenção, é um carro de corrida que foi pintado aqui 'ao vivo' e tem que tentar fazer bonito porque é a primeira vez na 4.0 (categoria Carrera Cup). Mas 'tô' animado!".

"A Oakberry e a Oak Racing Team sempre tentam trazer pessoas diferentes e sempre tentam buscar essa sensação de pertencimento com marca, equipe e pilotos. O Sanches, que pintou o carro aqui, é o cara que pintou a nossa loja lá em Miami, então a gente achou que fazia todo o sentido 'trazer' o cara com a gente para a temporada toda. Ele fez esse layout de pré-temporada e vai fazer o definitivo do ano."

"Quanto mais a gente unir esses mundos, melhor fica", frisou.

Georgios Frangulis Photo by: Luca Bassani

Questionado sobre inspirações em empresas relacionadas ao automobilismo, Frangulis respondeu: "A Red Bull é inspiração para qualquer empreendedor, porque é o exemplo de uma empresa que conseguiu trabalhar a marca muito bem."

"No automobilismo e em várias outras frentes também. Eu acho que tem um pouco, sim, de inspiração, mas a gente está começando em um caminho um pouco diferente. A gente está tentando realmente consolidar a Oak Racing Team como um time de corrida primeiro, para depois conseguir chegar a uma categoria como a F1. Acho que faz mais sentido assim, mas é claro que a inspiração ajuda muito."

"Mas a gente quer fazer algo com a ordem das coisas um pouco invertidas. A gente quer 'entender' o automobilismo primeiro para conseguir fazer esse 'híbrido' e juntar os dois mundos, do branding com o automobilismo. A gente quer ter certeza que está dando o tiro certo e não gastando munição à toa."

O piloto também falou sobre aliar lições do empreendedorismo às atuações no esporte a motor: "Tem muito a ver. Tanto a técnica quanto a confiança que você tem que ter para tomar uma decisão rápida, que pode mudar tudo".

"A necessidade de trabalhar em equipe o tempo todo, o erro de um acaba comprometendo tudo que todo mundo está fazendo, seja piloto, mecânico, engenheiro, coach, ou seja o seu CFO, o seu CEO, o seu COO ou o seu diretor de marketing."

"As coisas, por mais diferentes que sejam, se parecem muito na maneira de pensar, então eu acho que cheguei mais preparado aqui, talvez, psicologicamente. Comecei a correr por conta das tomadas que eu já tinha tomado na vida como empresário."

"Sem dúvida, você chega menos cru, mais calejado, com mais capacidade de assimilar as coisas e entender que tem um dia depois do outro, que são dias de luta e dias de glória. Sem dúvida, teria demorado mais para me adaptar e conseguir ganhar uma corrida, por exemplo, se não fosse a Oakberry e o empreendedorismo."

"A Oak Racing Team e a Oakberry têm os mesmos princípios e a gente acha que a propaganda só pela propaganda não adianta nada. Colocar uma chamada num canal X de TV às vezes é muito menos efetivo, para se identificar com uma marca, do que, por exemplo, fazer algo de longo prazo, pensando realmente em trazer o público para perto da gente."

"E, agora, com a Stock Car, em que a gente está presente com o Felipe Massa, e com a Porsche Cup, em que estamos presentes com o meu carro e patrocinando a categoria toda, ajuda muito, porque você consegue apresentar essa relação entre Oakberry e automobilismo e entre empreendedorismo e automobilismo de uma forma muito mais prática."

"É uma relação de pertencimento. Essa palavra explica perfeitamente o que a gente busca e explica o sucesso da Oakberry. Ela tem clientes que são fãs e vice-versa e a gente construiu isso de uma forma orgânica. A Oak Racing Team tem que ser a mesma coisa."

