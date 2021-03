Marçal Müller se torna piloto da Equivoco Racing na Porsche Cup

Único piloto a ser campeão nas duas principais categorias da Porsche Cup, Marçal Müller será o representante da Equivoco Racing na divisão Carrera Cup. O gaúcho, campeão da GT3 em 2017 e da Carrera em 2019, será um dos pilotos apoiados pela Equivoco Jeans na temporada de 2021.

Com isso, a Equivoco Racing tem representantes nas duas principais divisões da Porsche Cup, campeonato que será exibido também na TV aberta pela Band.

"Damos as boas-vindas ao Marçal, um piloto excepcional e uma grande pessoa. Que ele consiga com a Equivoco o suporte necessário para conquistar mais um título", comentou Paulo Totaro, líder da Equivoco Racing.

Como piloto apoiado pela Equivoco Jeans, Marçal carregará a marca no capô de seu carro pela primeira vez.

"Estou muito feliz em me juntar a essa iniciativa da Equivoco de montar um time de pilotos e muito orgulhoso em estampar o logo da empresa no meu capô. Espero poder conseguir resultados à altura e levar a marca ao topo do pódio na Carrera Cup", comentou Marçal, que utiliza o número #544 em seu Porsche 991 GT3 Cup 991 II.

A temporada 2021 da Porsche tem início previsto para os dias 20 e 21 de março no Autódromo de Interlagos.

