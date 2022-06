Carregar reprodutor de áudio

Uma quebra bomba de combustível tirou de Chris Hahn a vitória na prova deste sábado da Porsche Carrera Cup, em Interlagos. O piloto do carro #26 largou na pole e abriu grande vantagem. Mas o problema, que surgiu na última volta, acabou fazendo com que ele cruzasse a linha apenas na quarta colocação.

“Não tem como não terminar a prova frustado, sofrendo três ultrapassagens na última curva por conta de algo que está totalmente fora do meu controle. Agora temos que levantar a cabeça e buscar entender o que houve, corrigir, e brigar pela vitória amanhã. Nosso ritmo é muito bom e isso é um ponto importante a nosso favor”, analisou.

Já Marcelo Hahn, que fez sua estreia a bordo da nova Porsche 992, fez uma prova bastante consistente largando no meio do pelotão e cruzou a linha de chegada na terceira posição na categoria Carrera Sport.

“Meu objetivo era brigar pela vitória, mas saindo do meio do pelotão e preso atrás de alguns adversários, foi difícil buscar as ultrapassagens necessárias. Mas esta foi a minha primeira corrida, amanhã temos uma nova prova e uma nova chance de buscar o alto do pódio”, completou Marcelo.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: