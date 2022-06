Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis completou grande jornada em Interlagos pela Porsche Cup. Após um quali na chuva que classificou o piloto da OAK Racing Team Dynasty na última posição do grid, Frangulis, com pista seca, escalou nada menos do que 10 posições para receber a bandeira quadriculada na 14ª posição geral e quarta na classe Sport.

Largando com regime de safety car, o piloto do #88 soube se posicionar na largada e evitar danos ao seu bólido. Aproveitou toques entre os concorrentes nos giros seguintes e começou sua escalada.

Concretizou boas manobras sobre Lucas Salles e João Barbosa, no S do Senna e no mergulho, respectivamente. Alguns giros antes, teve uma reação impecável para desviar de um concorrente que havia sido tocado em sua frente e não perder posições mesmo saindo da linha seca do traçado. Ainda conquistou mais uma posição em pista para receber a bandeirada na 14ª posição geral e quarta posição da classe Sport.

Frangulis volta a bordo do Porsche #88 da OAK Racing Team no domingo para a segunda corrida da etapa, com largada prevista para 12h10.

“O dia começou super mal para nós, erramos o setup para a classificação e largamos da última posição”, disse Frangulis. “Fazia muito tempo que não saia da última posição. Conseguimos escalar muito bem as posições e estar em boas disputas com pilotos da minha classe.

“Salvamos bons pontos para o campeonato em uma corrida que eu acreditei que nem pontuaríamos, fizemos do limão uma limonada. Amanhã a corrida é completamente outra, largar de P14 é muito diferente de largar de P24.”

