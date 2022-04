Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis começou a etapa do Velocitta da Porsche Carrera Cup mostrando ótima forma, o piloto da ORTD, OAK Racing Team Dinasty, avançou para o grupo dos dez melhores na classificação e larga em nono lugar geral, sendo o segundo colocado na classe Sport.

No treino livre da sexta-feira Frangulis já havia conseguido um respeitável desempenho ao figurar no grupos dos cinco mais rápidos durante a maior parte da sessão.

No classificatório o “Grego”, como é chamado, fez a oitava melhor marca no Q1, fase eliminatória do classificatório. Com o resultado o piloto do carro #88 da ORTD avançou parra o Q2, grupo dos dez melhores.

Na segunda sessão, Frangulis novamente mostrou velocidade se colocou na nona colocação geral, sendo o segundo na classe Sport.

A corrida 1 da etapa do Velocitta da Porsche Cup acontece neste sábado, às 13 horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Fazia muito tempo que não entravamos no top 10”, disse Frangulis. “Sofri bastante vindo da 3.8 para a 4.0 com o ABS e este fim de semana estamos andando sem ele, então consegui me adaptar bem em uma pista que eu gosto. Foi um bom começo para o fim de semana, largar entre os 10 ajuda muito na corrida para conseguir fazer uma boa corrida.”

