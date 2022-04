Carregar reprodutor de áudio

Werner Neugebauer foi o pole position para a corrida 1 da Porsche Carrera Cup neste sábado no Velocitta, palco da segunda etapa do campeonato. O piloto do carro #8 fez 1min27s879 e superou Cristian Hahn em quatro décimos.

Emocionado com o feito, Neugebauer falou sobre a corrida que será realizada ainda nesta tarde.

“A pole é meio trabalho feito. Aqui é muito difícil de passar, não é vitória garantida, mas é muito perto disso. Agora é fazer um bom trabalho à tarde somar pontos para o campeonato”, disse Neugebauer, após a conquista.

A corrida 1 da Porsche Carrera Cup acontece às 13h, horário de Brasília.

