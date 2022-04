Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis encerrou a etapa de Goiânia da Porsche Cup com dois pódios em sua classe. O piloto que havia conquistado o quarto lugar da classe Sport na primeira prova repetiu o resultado na corrida deste domingo.

Frangulis partiu do 15º lugar geral, fez uma ótima largada e logo na primeira volta assumiu a terceira colocação da classe Sport e o 14º lugar geral na corrida. Duas voltas mais tarde, era o 15º e quarto em sua classe após boas disputas na pista.

As voltas seguintes foram menos movimentadas e o “Grego” pressionava o piloto Leo Sanchez em busca do 15º lugar geral enquanto matinha o quarto posto em sua classe.

Após 19 voltas percorridas em pouco mais de 26 minutos de prova Frangulis recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição da classe Sport, levando a Oak Racing Team Dinasty ao segundo pódio consecutivo em 2022. O carro #88 da ORTD foi o 16º colocado geral. Com o resultado, Georgios ocupa a terceira posição na classificação de sua classe.

O próximo compromisso de Frangulis pela Porsche Cup acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Velocitta.

“Acho que fomos um pouco melhor do que ontem, tive boas disputas no começo mas na largada eu tomei uma batida bem forte na traseira e perdi muita velocidade de reta”, disse Frangulis. “Por isso, tive que lutar para sobreviver na prova e não perder posições. Foram dois pódios na etapa e terminar as duas provas foi muito bom para o campeonato.”

